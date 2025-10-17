Home AttualitàMuore imprenditore e co-fondatore della Vemar: il cordoglio di Confindustria
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Muore imprenditore e co-fondatore della Vemar: il cordoglio di Confindustria

Il ricordo della delegazione di Grosseto: «Esempio di dedizione e umanità»

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 51 views

Grosseto. La delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud è in lutto per la scomparsa, all’età di 81 anni, di Carlo Polverini, imprenditore e co-fondatore – insieme con i soci Riccardo Simoni e Sergio Francioli – di Vemar Srl, azienda che fino al 2010 ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’economia grossetana.

Polverini ne è stato anche presidente del Consiglio d’amministrazione, contribuendo in modo determinante alla crescita e al successo dell’impresa. Meno di due mesi fa era scomparso a 80 anni anche Sergio Francioli. Carlo Polverini lascia la figlia Moira. 

«Carlo, figura più riservata rispetto ai suoi soci – ricordano dalla delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud –, ha sempre operato con dedizione dietro le quinte, occupandosi dell’organizzazione della produzione. Gli ex operai e impiegati lo ricordano con affetto per la sua disponibilità, umanità e spirito collaborativo. Ci stringiamo alla sua famiglia esprimendo sincero cordoglio». 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Second Hand Market: tornano sulle Mura scambio e...

Spiritualità, cultura e giovani, al via la Settimana...

“100 ali in volo sul Parco”: il libro...

“Dal classico alla canzone napoletana”: nuovo appuntamento con...

“Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata”:...

Venator, Ugl Chimici: “La Nuova Solmine interessata ad...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: