Muore imprenditore e co-fondatore della Vemar: il cordoglio di Confindustria

Grosseto. La delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud è in lutto per la scomparsa, all’età di 81 anni, di Carlo Polverini, imprenditore e co-fondatore – insieme con i soci Riccardo Simoni e Sergio Francioli – di Vemar Srl, azienda che fino al 2010 ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’economia grossetana.

Polverini ne è stato anche presidente del Consiglio d’amministrazione, contribuendo in modo determinante alla crescita e al successo dell’impresa. Meno di due mesi fa era scomparso a 80 anni anche Sergio Francioli. Carlo Polverini lascia la figlia Moira.

«Carlo, figura più riservata rispetto ai suoi soci – ricordano dalla delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud –, ha sempre operato con dedizione dietro le quinte, occupandosi dell’organizzazione della produzione. Gli ex operai e impiegati lo ricordano con affetto per la sua disponibilità, umanità e spirito collaborativo. Ci stringiamo alla sua famiglia esprimendo sincero cordoglio».