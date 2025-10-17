Home AttualitàFalsi messaggi sms, l’Asl: “Non esistono ‘uffici CUUP’, è una truffa”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Falsi messaggi sms, l’Asl: “Non esistono ‘uffici CUUP’, è una truffa”

Pertanto, la Asl esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est informa che è stata segnalata la ricezione sui cellulari di un messaggio sms in cui, a nome di fantomatici “uffici CUUP”, si invita a chiamare un determinato numero di telefono.

Tale recapito telefonico non appartiene all’Azienda Usl Toscana sud est e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli.

Pertanto, la Asl esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Comune dichiara guerra ai piccioni: rapaci in...

“Scuole sicure”: il Comune ottiene un finanziamento di...

Il sindaco incontra in Municipio gli artisti Claudio...

Tirrenica, Simiani: “Salvini ammette che ha bloccato opera,...

Muore imprenditore e co-fondatore della Vemar: il cordoglio...

Second Hand Market: tornano sulle Mura scambio e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: