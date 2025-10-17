Falsi messaggi sms, l’Asl: “Non esistono ‘uffici CUUP’, è una truffa”

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est informa che è stata segnalata la ricezione sui cellulari di un messaggio sms in cui, a nome di fantomatici “uffici CUUP”, si invita a chiamare un determinato numero di telefono.
Tale recapito telefonico non appartiene all’Azienda Usl Toscana sud est e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli.
Pertanto, la Asl esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa.