Stadio di baseball “Jannella”: pubblicato il bando per la gestione dell’impianto

Grosseto. È indetto un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di baseball “Jannella”.
Il documento è stato pubblicato sulla pagina dell’ufficio sport del Comune di Grosseto al seguente link, assieme ai relativi allegati: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-esplorativo-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimpianto-sportivo-stadio-comunale-di-baseball/.
La scadenza della procedura è fissata a venerdì 14 novembre alle 12.