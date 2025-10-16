“Puliamo il Mondo” fa tappa a Grosseto: due giorni con le scuole per prendersi cura dell’ambiente

Grosseto. Due giornate all’insegna dell’ambiente e della cittadinanza attiva animano il Comune di Grosseto grazie all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di Legambiente che ogni anno coinvolge migliaia di volontarie e volontari in tutta Italia nella pulizia di spazi pubblici, spiagge, parchi e aree urbane.

Tra giovedì e venerdì, circa duecento tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi dell’Istituto comprensivo 4 saranno protagonisti di un’esperienza concreta di educazione ambientale e civica, supportati dalle educatrici e dagli educatori di Legambiente e accompagnati dalle loro insegnanti.

La prima giornata ha visto impegnate le classi della scuola elementare di via Giotto, che hanno ripulito l’area del velodromo e il piccolo parco giochi antistante la scuola, restituendo decoro e bellezza a uno spazio quotidianamente vissuto dai più piccoli.

Venerdì, invece, sarà la volta delle seconde medie di Marina di Grosseto, che libereranno dai rifiuti un tratto di spiaggia e l’area del parco del luna park, simboli del legame tra comunità e mare.

Alla partenza della tappa cittadina, di fronte alla scuola di via Giotto, si è svolto un punto stampa con la partecipazione di Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente, e Erika Vanelli, assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, che hanno sottolineato l’importanza di momenti come questo per costruire una coscienza ecologica diffusa a partire dalle nuove generazioni.

«”Puliamo il Mondo” non è solo un gesto simbolico, ma un’esperienza educativa e collettiva di grande valore – ha dichiarato Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Ogni anno, grazie al coinvolgimento di scuole, amministrazioni e volontari, ricordiamo che la tutela dell’ambiente parte dai comportamenti quotidiani e dal senso di responsabilità verso i luoghi che abitiamo. Vedere così tanti giovani impegnati, con entusiasmo e consapevolezza, è un segnale di speranza concreta: significa che la cultura ambientale sta diventando parte integrante del loro modo di guardare al futuro. Questi momenti di cittadinanza attiva costruiscono comunità più forti, solidali e rispettose del pianeta».

«L’amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere e partecipare a un progetto che parla di educazione ambientale, ma anche di appartenenza e di cura – ha aggiunto Erika Vanelli, assessore all’ambiente del Comune di Grosseto -. Iniziative come “Puliamo il Mondo” ci ricordano che la collaborazione tra scuole, istituzioni e associazioni è il motore del cambiamento. Insegnare ai più giovani il valore dei piccoli gesti di tutela, farli sentire parte attiva di una comunità che si prende cura dei propri spazi, significa investire sul futuro della città e sulla qualità della vita di tutti. È da qui, da un sacco di rifiuti raccolto insieme, che nasce una Grosseto più consapevole, attenta e sostenibile».

«La partecipazione della scuola primaria e secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 alle giornate di “Puliamo il Mondo” – ha dichiarato la dirigente, Anna Maria Carbone – rappresenta un’occasione preziosa per educare i nostri studenti alla cittadinanza attiva e alla cura del bene comune. Attraverso gesti concreti di rispetto per l’ambiente, i ragazzi diventano protagonisti di un cambiamento culturale che parte dal territorio e guarda al futuro. Ringraziamo Legambiente per l’opportunità di condividere questo importante percorso di sensibilizzazione e responsabilità collettiva».

Due giorni, dunque, che hanno unito scuole, istituzioni e associazioni in un’unica direzione: prendersi cura del territorio, insieme.

Nell’ambito di queste importanti iniziative, è stata colta l’occasione per promuovere progetti di rilevanza internazionale. Tra questi, l’iniziativa Parcce Erasmus+ che si concentra sulla risposta alle sfide del cambiamento climatico nel Mediterraneo. Il suo obiettivo è fornire un’istruzione di qualità sulle questioni legate al clima, sviluppando e testando materiali didattici tradizionali e innovativi, coinvolgendo sia gli insegnanti che gli studenti in esperienze di apprendimento significative e pratiche.