Studentessa maremmana ammessa alla Scuola Normale Superiore di Pisa

Anna Cammarota ha superato il difficile esame di ammissione riportando l'eccellente votazione di 77.95

Grosseto. La grossetana Anna Cammarota, ex alunna del Polo liceale Aldi, è stata ammessa alla prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa per la facoltà di Scienze biologiche.

Anna ha superato il difficile esame di ammissione riportando l’eccellente votazione di 77.95, che le ha permesso di collocarsi in dodicesima posizione della graduatoria nazionale. Un traguardo che conferma il suo eccezionale percorso di studi.

Anna si è diplomata nell’anno scolastico 2024/2025 al Liceo scientifico ordinario conseguendo il massimo dei voti: 100/100 con lode.

Nel corso della carriera scolastica Anna ha dimostrato una profonda passione per le materie scientifiche, partecipando con merito alle Olimpiadi di Matematica e alle Olimpiadi di Fisica, ottenendo ogni anno risultati significativi. Alle Olimpiadi di Biologia, poi, è arrivata fino alle fasi nazionali.

Oltre all’eccellenza nell’ambito scientifico, ha coltivato anche gli studi umanistici, come testimonia il conseguimento della certificazione A2 di Latino nell’anno scolastico 2023/2024.

L’ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa, una delle istituzioni universitarie più selettive e rinomate d’Italia, rappresenta dunque il coronamento di anni di impegno rigoroso e la promessa di un futuro accademico e professionale di altissimo livello nel campo delle Scienze biologiche.

