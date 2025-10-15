“Scuole sicure”, Fratelli d’Italia: “Anche a Grosseto risorse per contrastare spaccio di droga”

Grosseto. “Grazie al Governo Meloni e al Ministro dell’Interno Piantedosi per aver stanziato 1,5 milioni di euro contro lo spaccio di droga negli istituti scolastici. Risorse da destinare ai Comuni nell’ambito dell’operazione ‘Scuole sicure’ che arriveranno anche a Grosseto. Un fenomeno odioso, quello della presenza delle droghe a scuola, che disturba la crescita di una gioventù sana e prova a portarla verso abissi oscuri”: così i deputati di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci.

“La circolare che disciplina modalità e criteri di accesso assegna a Grosseto circa 50mila euro. Si tratta di fondi dedicati a progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici. Purtroppo, l’anno scolastico 2025/26, appena iniziato, ha già fatto registrare fenomeni poco edificanti. Pertanto, dopo ‘Strade sicure’ e ‘Stazioni sicure’, a Grosseto arriva anche ‘Scuole sicure’. Per noi, i giovani e giovanissimi sono la priorità e ribadiamo il nostro no a tutte le droghe, senza eccezioni. Le amministrazioni comunali, anche grazie alla preziosa collaborazione delle Prefetture, potranno così dotarsi di strumenti efficaci per reprimere all’interno delle scuole l’odioso quanto deleterio diffondersi delle droghe, piaga autentica che va debellata”, concludono Mauro Rotelli, Fabrizio Rossi, Simona Petrucci.