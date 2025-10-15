Tornano “I lunedì della salute”: incontri con gli specialisti dedicati a prevenzione e benessere

Follonica (Grosseto). La salute si costruisce anche con la conoscenza.

È con questo spirito che tornano a Follonica, nella Sala Tirreno di via Bicocchi, “I lunedì della salute”, il ciclo di incontri organizzato dallo Spi Cgil (Lega Follonica Scarlino), con il patrocinio del Comune di Follonica.

Un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso, che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso e partecipe, confermando quanto il tema della salute sia sentito, soprattutto tra le persone anziane, ma non solo. Gli incontri, infatti, sono aperti a tutti i cittadini, anche ai più giovani, perché la prevenzione non ha età.

«Negli anni – spiega la coordinatrice del progetto Laura Innocenti, dello Spi Cgil – l’interesse e la partecipazione sono cresciuti costantemente. È la dimostrazione che la salute è un tema che unisce le generazioni e che c’è voglia di capire, informarsi e adottare stili di vita più sani. Questi incontri sono un momento di conoscenza ma anche di comunità».

Il programma

Il primo appuntamento sarà lunedì 20 ottobre alle 15.30 con il dottor Giovanni Micheli, già primario dell’Unità coronarica dell’ospedale di Piombino, ora direttore del dipartimento di Cardiologia della Usl di Livorno. Al centro dell’incontro le malattie delle coronarie, angina, infarto, scompenso e aritmie.

Dopo quello del 20, arrivano in sequenza, sempre di lunedì, altri 4 incontri che abbracciano molteplici aspetti della salute quotidiana:

3 novembre – “Letture etichette e scadenze. Conservazione alimenti e materiali a contatto con gli alimenti”, con la dottoressa Silvia Cencioni , tecnico della prevenzione;

– “Letture etichette e scadenze. Conservazione alimenti e materiali a contatto con gli alimenti”, con , tecnico della prevenzione; 17 novembre – “Le ernie inguinali”, con il dottor Simone Cecconi , direttore dell’Uoc Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima;

– “Le ernie inguinali”, con , direttore dell’Uoc Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima; primo dicembre – “Peculiarità e problematiche gastroenterologiche”, con il dottor Marco Corsetti , gastroenterologo;

– “Peculiarità e problematiche gastroenterologiche”, con , gastroenterologo; 5 dicembre – “La perdita di memoria nell’anziano”, con il dottor Luigi Quattrucci, responsabile delle Cure primarie delle Colline Metallifere.

«Attraverso questi incontri – aggiunge Innocenti – vogliamo offrire momenti di informazione e confronto diretti, chiari e utili a tutti. La salute non deve essere vissuta solo come cura, ma come consapevolezza quotidiana, partendo dalla prevenzione e dalla conoscenza».

Gli incontri si terranno sempre alle 15.30 nella Sala Tirreno di via Bicocchi a Follonica.

L’ingresso è libero.