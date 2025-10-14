Regionali, i Giovani Democratici: “Vittoria schiacciante di Giani, in Maremma il vento sta cambiando”

Grosseto. “Anche i Giovani Democratici non possono fare altro che esultare per la schiacciante vittoria di Eugenio Giani, hanno provato in tutti i modi a screditare lui ed i candidati del Partito Democratico, ma il voto dei cittadini non mente quasi mai e li hanno condannati ad altri 5 anni di opposizione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Cristian Marchini, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Grosseto.

“In provincia, oltre al grande successo di Leonardo Marras, sentiamo che sta cambiando il vento, il divario con il centrodestra si restringe e Comuni che adesso non governiamo tornano ad essere contendibili. Saranno anni di impegno per i Giovani Democratici della provincia, vogliamo creare una proposta reale su tutti i territori in termini di contenuti e di figure spendibili per la nostra Maremma – termina Marchini -. Lavoreremo per stare davvero vicino alle giovani generazioni affinché questa terra diventi luogo dove costruire il proprio futuro, andando a cercare tutti quei ragazzi e quelle ragazze che cercano una casa, una comunità dove poter mettere le basi per una Maremma a misura di tutte e tutti”.