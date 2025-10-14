Home Cinema“Fin qui tutto bene?”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
Il film è in programma giovedì 16 ottobre

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica,  giovedì 16 ottobre, alle 19, verrà proiettato “Fin qui tutto bene?”: regia di Cosimo Bosco, con Maurizio Mattioli, Roberta Garzia, Francesco Isasca.

E’ la storia di Matteo, studente universitario e giovane attore emergente con grandi prospettive, fino a che la sua vita, prima della pandemia da Covid 19, viene scossa da un incidente inaspettato che innesca una catena di eventi…

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il Gruppo Facebook

