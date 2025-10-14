Giornata nazionale della gentilezza: il Comune dona un bavaglino bianco ai nuovi nati nel 2024

Grosseto. In occasione della Giornata nazionale della gentilezza, l’amministrazione comunale di Grosseto rinnova il proprio impegno nel progetto “Costruiamo gentilezza”, proseguendo un percorso dedicato alla promozione di valori positivi e di comunità.

Il progetto prevede, per i nuovi nati nell’anno 2024, la consegna di un bavaglino bianco su cui saranno stampati la “chiave della gentilezza”, il simbolo nazionale dell’assessorato alla gentilezza e lo stemma del Comune di Grosseto.

L’iniziativa, rivolta alle famiglie residenti nel territorio comunale, mira a diffondere il rispetto fin dai primi giorni di vita dei bambini, ponendo le basi per una comunità sempre più solidale e accogliente.

“Proseguire con ‘Costruiamo gentilezza’ significa credere nella forza educativa dei piccoli gesti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla gentilezza Angela Amante –. Con questo progetto vogliamo ricordare che la gentilezza è un seme che va piantato fin dalla nascita. È il primo passo per costruire una società più coesa, dove il rispetto e la collaborazione siano parte della quotidianità”.

Foto di archivio