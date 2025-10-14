Home GrossetoGiornata della menopausa: visite, ecografiche e counseling per terapia ormonale sostitutiva al Misericordia
Giornata della menopausa: visite, ecografiche e counseling per terapia ormonale sostitutiva al Misericordia

Posti limitati, come prenotare

di Redazione
Grosseto. L’Asl Toscana sud est, in occasione della Giornata mondiale della menopausa che si celebra il 18 ottobre, aderisce all’(H) Open weekend sulla menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre.

L’iniziativa di Fondazione Onda Ets si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Il programma delle iniziative

In provincia di Grosseto, all’ospedale Misericordia sabato 18 ottobre sono in programma visite, ecografiche e counseling per terapia ormonale sostitutiva, a cura della Uoc Ginecologia Ostetricia. Possono prendervi parte donne con più di 45 anni. Per appuntamenti, chiamare al numero 0564.485678, a partire da giovedì 16 ottobre, dalle 10.30 alle 13.30.

«La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, non una malattia. Rappresenta la fine dell’attività ovarica e delle mestruazioni, solitamente tra i 45 e i 55 anni, e comporta cambiamenti ormonali che possono influire sul benessere fisico ed emotivo – dichiara la direttrice facente funzione di Ginecologia Ostetricia di Grosseto, Rita Puzzuoli -. È importante affrontarla con consapevolezza, adottando uno stile di vita sano e mantenendo un dialogo aperto con la propria ginecologa. Oggi esistono molte opzioni, dalla terapia ormonale ai trattamenti locali e naturali, che permettono di gestire efficacemente i sintomi e proteggere la salute a lungo termine».

Le oltre 170 strutture del network del Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, quali consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi nelle aree specialistiche di cardiologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, psichiatria, reumatologia e senologia.

