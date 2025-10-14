Home GrossetoRegionali, Rossi: “Centrodestra si conferma maggioranza assoluta a Grosseto, FdI ancora primo partito”
Regionali, Rossi: "Centrodestra si conferma maggioranza assoluta a Grosseto, FdI ancora primo partito"

di Redazione

di Redazione
Grosseto. «Il voto delle regionali conferma che la provincia e la città di Grosseto continuano a credere nel centrodestra e nei suoi valori».

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commentando l’esito delle elezioni regionali in provincia di Grosseto.

«Il dato del comune di Grosseto è particolarmente significativo – prosegue Rossi –. La coalizione di centrodestra si attesta al 50,36%, superando ancora una volta la soglia della maggioranza assoluta e distanziando il centrosinistra, fermo sotto il 47%. Un risultato che dimostra come i grossetani continuino a riporre fiducia nel nostro lavoro e nella coerenza delle nostre proposte».

«Buono – sottolinea Rossianche il risultato a livello regionale del candidato Alessandro Tomasi, che ha sfiorato il 41%, migliorando il dato della Ceccardi di 5 anni fa. Questo risultato è un segnale chiaro di un centrodestra competitivo e radicato su tutto il territorio toscano, ma che non può scegliere candidati unitari a 40 giorni dal voto».

«A livello provinciale – aggiunge RossiFratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito della coalizione, grazie al grande impegno dei nostri dirigenti, militanti e candidati. Un ringraziamento va a Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti, Guendalina Amati e a Luca Minucci, che entra in Consiglio regionale. È un risultato storico: per la prima volta, un rappresentante di Fratelli d’Italia e della destra cittadina siederà nel parlamento regionale».

«Questa è la dimostrazione che la nostra comunità politica cresce giorno dopo giorno, mantenendo saldi i principi di coerenza, competenza e radicamento. Continueremo a lavorare con determinazione per portare avanti le istanze del territorio grossetano e di tutta la Toscana», conclude Fabrizio Rossi.

