Individuazione delle persone con stili di vita a rischio: al via il corso al Misericordia

Grosseto – L’associazione dei Club alcologici territoriali “Grosseto Nord” appoggia con tutte le proprie energie il corso di formazione organizzato dalla Asl Toscana Sud Est insieme agli operatori del SerD, al Centro alcologico territoriale funzionale e al Centro di documentazione per gli stili di vita sani di Grosseto.

Il corso

Il corso, per complessive 12 ore, articolato in lezioni frontali, piccoli gruppi esperienziali e discussioni plenarie, si terrà nell’auditorium dell’ospedale Misericordia nei giorni 14, 15 e 21 ottobre, per 4 ore per ciascuna sessione, allo scopo di agevolare la partecipazione degli operatori compatibilmente coi loro turni di lavoro.

Il corso ha l’obbiettivo di formare i responsabili dei setting ospedalieri per individuare precocemente le persone con stili di vita a rischio, per motivarle a rivolgersi al Centro di consulenza e informazione del polimbultorio del Misericordia (ogni venerdì dalle 9 alle 12, stanza 23), che provvederà ad avviarli ai programmi della rete di supporto territoriale, in particolare i Club alcologici territoriali.

Verranno approfondite le tematiche relative agli stili di vita, che sono implicati nelle determinismo delle principali malattie croniche (malattie cardio-vascolari; malattie oncologiche; diabete; broncopneumopatie ostruttive), in particolare il fumo di tabacco, l’uso di alcol, la sedentarietà e la cattiva alimentazione, ma anche le sostanze tossiche, l’azzardo e l’uso delle tecnologie elettroniche. Nel mese di maggio scorso si è tenuto un corso analogo di formazione per i medici di medicina generale

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero dell’Acat.