Home GrossetoVerso le regionali, Vasellini: “Istituirò un fondo regionale per l’acquisto di esoscheletri”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, Vasellini: “Istituirò un fondo regionale per l’acquisto di esoscheletri”

Il candidato della Lega annuncia un evento benefico che si terrà entro la prossima settimana in via Roma

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. La Lega di Andrea Vasellini e del dottor Alessandro Bragaglia, insieme al Garante per la disabilità, annunciano per la prossima settimana un evento benefico in via Roma, un aperitivo per la solidarietà dedicato a Mattia Porro, giovane grossetano che, dopo un grave incidente, ha perso l’uso delle gambe, ma non la voglia di vivere né di lottare. Mattia parteciperà alle prossime Paralimpiadi di tennis tavolo e ha bisogno di un macchinario costoso per potersi allenare in vista della competizione: l’intero ricavato della serata sarà devoluto al suo sostegno.

“L’iniziativa nasce – spiega Vasellini dal desiderio di unire solidarietà e presenza reale sul territorio. In via Roma ci saremo per Mattia, ma anche per tutti coloro che ogni giorno combattono battaglie silenziose. La politica deve tornare a essere umana, capace di ascoltare e di intervenire dove serve davvero”.

Con l’occasione, Vasellini annuncia una delle prime proposte che porterà in Regione Toscana in caso di elezione: l’istituzione di un fondo regionale per l’acquisto di esoscheletri da destinare gratuitamente alle persone che hanno perso la capacità di camminare.

“È una battaglia di civiltà – aggiunge il candidato –. Se la Regione guidata da Giani è in grado di trovare milioni di euro per finanziare gratuitamente i cambi di sesso, non si vede perché non possa destinare risorse a chi vuole semplicemente tornare a camminare. L’esoscheletro è uno strumento che restituisce libertà e dignità. È su queste priorità che misureremo il valore di una vera politica sociale, non sulle mode ideologiche del momento”.

L’evento benefico si terrà entro la prossima settimana in via Roma (data e orario verranno comunicati a breve). Sarà un’occasione per unire la comunità grossetana intorno a un messaggio chiaro: solidarietà, concretezza e dignità prima di tutto.

“Mattia – conclude Vasellinirappresenta esattamente la Toscana che vogliamo: quella che non si arrende, che crede nella fatica e nella rinascita. E noi saremo al suo fianco, come saremo al fianco di tutti quelli che vogliono rialzarsi”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tirrenica, Breda incontra Salvini: “Risorse ancora non stanziate,...

Da Grosseto in Kosovo: il presidente del Consiglio...

Turismo enogastronomico: Confesercenti protagonista al Ttg di Rimini

“Buoni scuola”: il Comune aderisce all’avviso pubblico della...

Edilizia, l’Ance: “Settore stabile, ma rischio di rallentamento...

EdicolAcustica al Mei: oltre 11 ore di diretta...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: