Verso le regionali, Scaramelli: “La provincia di Grosseto deve avere un assessore riformista”

Grosseto. “Siamo pronti a un risultato storico: Casa Riformista andrà in doppia cifra”.

A dirlo Stefano Scaramelli, capolista per la lista Eugenio Giani presidente Casa Riformista a Siena e Grosseto.

“Il crescente consenso che la lista sta registrando in tutto il territorio dimostra – spiega Scaramelli – che le persone apprezzano il nostro progetto politico. Una casa ampia e inclusiva nata per dare voce ai moderati, ai riformisti, ai civici e a chi crede nelle misure concrete. I cittadini stanno riconoscendo in Casa Riformista la forza seria, competente e libera che può portare equilibrio e concretezza nell’azione di governo regionale”.

Scaramelli sottolinea inoltre un aspetto decisivo per il territorio: “Il Sud della Toscana sarà determinante per fare di Casa Riformista la seconda forza politica della coalizione di centrosinistra. Questo può aiutare ad avere non solo presenza in Consiglio regionale, ma anche in Giunta. L’obiettivo di avere 5 consiglieri regionali e due assessori riformisti oggi sembra essere a portata di mano. Siena sarà protagonista della prossima stagione di governo regionale.”

“Il nostro impegno è teso a costruire – conclude Scaramelli – una Toscana moderna, dinamica e giusta, in cui il merito e la competenza sono al centro dell’azione politica. Il vento del riformismo soffia forte, il 10% dei consensi è alla nostra portata”.