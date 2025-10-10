Home GrossetoVerso le regionali, Scaramelli: “La provincia di Grosseto deve avere un assessore riformista”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, Scaramelli: “La provincia di Grosseto deve avere un assessore riformista”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 36 views

Grosseto. “Siamo pronti a un risultato storico: Casa Riformista andrà in doppia cifra”.

A dirlo Stefano Scaramelli, capolista per la lista Eugenio Giani presidente Casa Riformista a Siena e Grosseto.

“Il crescente consenso che la lista sta registrando in tutto il territorio dimostra – spiega Scaramelliche le persone apprezzano il nostro progetto politico. Una casa ampia e inclusiva nata per dare voce ai moderati, ai riformisti, ai civici e a chi crede nelle misure concrete. I cittadini stanno riconoscendo in Casa Riformista la forza seria, competente e libera che può portare equilibrio e concretezza nell’azione di governo regionale”.

Scaramelli sottolinea inoltre un aspetto decisivo per il territorio: “Il Sud della Toscana sarà determinante per fare di Casa Riformista la seconda forza politica della coalizione di centrosinistra. Questo può aiutare ad avere non solo presenza in Consiglio regionale, ma anche in Giunta. L’obiettivo di avere 5 consiglieri regionali e due assessori riformisti oggi sembra essere a portata di mano. Siena sarà protagonista della prossima stagione di governo regionale.”

“Il nostro impegno è teso a costruire – conclude Scaramelliuna Toscana moderna, dinamica e giusta, in cui il merito e la competenza sono al centro dell’azione politica. Il vento del riformismo soffia forte, il 10% dei consensi è alla nostra portata”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Rinnovabili, la Provincia: “No al parco eolico di...

Tirrenica, Breda incontra Salvini: “Risorse ancora non stanziate,...

Da Grosseto in Kosovo: il presidente del Consiglio...

Turismo enogastronomico: Confesercenti protagonista al Ttg di Rimini

“Buoni scuola”: il Comune aderisce all’avviso pubblico della...

Edilizia, l’Ance: “Settore stabile, ma rischio di rallentamento...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: