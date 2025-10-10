“Domenica di Carta”: all’Archivio di Stato un viaggio fra i documenti donati dagli eredi dei Cosimini

Grosseto. Per “Domenica di Carta”, all’Archivio di Stato di Grosseto, in piazza Socci 3, è in programma la mostra “Gli archivi di famiglia – I Cosimini: un contributo fondamentale all’imprenditoria grossetana nel mondo”.

In occasione della “Domenica di Carta” 2025 incentrata sul tema “Gli archivi di famiglia”, si propone un percorso fra le carte e il materiale vario donato all’Archivio di Stato di Grosseto dagli eredi Cosimini, che presenterà sia documenti di carattere personale e privato che relativi all’attività imprenditoriale della famiglia, con l’obiettivo di accompagnare il visitatore in un itinerario di conoscenza legato non soltanto all’aspetto produttivo dell’azienda, fondamentale per lo sviluppo dell’economia territoriale, ma anche alla sfera delle relazioni personali dei capostipiti di questo impero commerciale.

L’iniziativa si terrà domenica 12 ottobre alle 10, nella sala conferenze al primo piano dell’Archivio di Stato di Grosseto, intrecciandosi con l’esposizione documentaria allestita nell’ambito del progetto Pnrr “Archivi oltre le barriere”, mirante a una divulgazione maggiormente inclusiva del patrimonio archivistico.

Ingresso e prenotazioni

L’accesso non necessita di prenotazione ed è gratuito. Per informazioni telefonare al numero 0564.24576, o scrivere all’indirizzo email as-gr@cultura.gov.it.

Referenti: