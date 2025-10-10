Home Colline del FioraVerso le regionali: trasferita una sezione elettorale nella frazione
Verso le regionali: trasferita una sezione elettorale nella frazione

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l'ufficio elettorale

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano informa la cittadinanza che, a causa di sopravvenute circostanze, la sezione elettorale n. 8, precedentemente situata nell’edificio scolastico di Montemerano, in via Giovanni XXIII n. 1, è stata trasferita nella nuova sede del centro diurno “Il Delfino”, situato in via dello Spedale, sempre a Montemerano.

Il Comune invita pertanto gli elettori iscritti alla sezione n. 8 a recarsi nella nuova sede per l’esercizio del diritto di voto nelle prossime consultazioni elettorali.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio elettorale del Comune di Manciano ai consueti recapiti telefonici e di posta elettronica.

