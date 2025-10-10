Verso le regionali, Simiani: “Tutti al voto per far crescere la Toscana con Eugenio Giani”

Grosseto. “Domenica e lunedì abbiamo un appuntamento decisivo per il futuro della Toscana. Con il voto a Eugenio Giani e al Partito Democratico possiamo confermare una guida seria, competente e concreta, che in questi anni ha saputo affrontare emergenze, attrarre investimenti e difendere i nostri territori”: è quando dichiara il deputato del Pd di Grosseto, Marco Simiani.

“Il voto di ogni cittadino è fondamentale per continuare a investire in sanità pubblica, lavoro, infrastrutture, transizione ecologica e tutela dei territori. La Toscana ha bisogno di stabilità e visione, non di avventure populiste che metterebbero a rischio quanto costruito. Invito tutte e tutti ad andare a votare e a sostenere Eugenio Giani presidente ed i candidati Dem al Consiglio regionale. La Toscana merita di continuare a crescere con serietà, solidarietà e futuro”: conclude Simiani.