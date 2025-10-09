Rutelli a Capalbio per celebrare il matrimonio di due giovani romani innamorati della Maremma

Capalbio (Grosseto). Weekend d’amore nel cuore della Maremma per Fiamma e Guido Pietro Airoldi, che hanno scelto Capalbio e la Locanda Rossa come cornice del loro doppio “sì”.

Dopo la cerimonia civile di venerdì mattina, officiata dal sindaco Gianfranco Chelini al Comune di Capalbio, il giorno successivo la coppia rinnoverà le promesse di fronte a Francesco Rutelli, già sindaco di Roma ed ex Ministro della cultura, che sarà celebrante d’eccezione della cerimonia immersa nella campagna toscana.

Una presenza che lega idealmente Roma e la Maremma, dove Guido è di casa da anni e dove la coppia ama rifugiarsi per le proprie fughe romantiche.

“Ci siamo piaciuti, ci siamo persi e poi ritrovati, ci siamo allontanati e poi scelti – raccontano –. Quando i nostri occhi si sono incontrati tutto è stato semplice. Da quel momento ogni distanza si è accorciata e tutto ha trovato il suo posto.”

“A nome di tutta l’amministrazione – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –, rivolgo i migliori auguri agli sposi. Sono assolutamente convinto che Capalbio e il suo paesaggio saranno una perfetta cornice per un giorno così speciale.”

Sabato, tra gli ulivi e le colline di Capalbio, amici e familiari festeggeranno con loro un amore che unisce storie, amicizie e generazioni diverse.

Un matrimonio che aggiunge un nuovo capitolo al legame tra la Maremma e i grandi protagonisti della scena culturale e politica italiana, in una cornice che da sempre è rifugio di eleganza, natura e discrezione