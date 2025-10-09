Verso le regionali, Agresti: “Lavoro e salute al primo posto delle esigenze dei cittadini”

Grosseto. “È stata una campagna elettorale molto lunga, ma entusiasmante”.

Si potrebbe sintetizzare con queste parole il percorso di Luca Agresti, candidato di Forza Italia, alla vigilia delle elezioni regionali del 12 e del 13 ottobre.

“In queste settimane – continua Agresti – ho avuto la possibilità di viaggiare lungo tutta la nostra provincia. Ho incontrato tanti cittadini, amministratori, imprenditori, giovani e meno giovani e ho avuto la conferma che, tra i tanti temi a cuore della comunità, al primissimo posto c’è la questione del lavoro”.

Occupazione, imprese e opportunità professionali, infatti, sono al centro delle richieste dei grossetani. “Sono sempre stato contrario alla reintroduzione del Reddito di cittadinanza – prosegue il candidato forzista -, come proposto dal Partito democratico e dal Movimento Cinque Stelle. Non possiamo tornare a dare bonus assistenzialistici, favorendo così l’inattività dei nostri giovani e, perché no, il lavoro nero. Ma che futuro vogliamo dare ai nostri figli? Le risorse che abbiamo a disposizione, secondo Forza Italia, invece, devono essere utilizzate per sostenere le imprese, defiscalizzare e sburocratizzare; serve facilitare le assunzioni e permettere alle attività, agli artigiani e ai liberi professionisti di accrescere le loro competenze. Solo così sarà possibile provare a fermare l’emorragia dei giovani, permettendogli di lavorare e di avere un futuro nel Grossetano e, in generale, in Toscana”.

Oltre al lavoro, anche la salute è al vertice delle esigenze dei cittadini. “L’amministrazione Giani – spiega Agresti – ha lasciato in eredità a tutti noi milioni di debiti, comportando l’innalzamento dell’Irpef. Come Forza Italia vogliamo invece abbassarlo e crediamo che sia fondamentale avvicinare gli ambiti sociosanitari ai territori, convinti che non sia accettabile trattare la salute con indici, standard e ciniche valutazioni dei bilanci. Con questa logica, inoltre, l’amministrazione regionale ha lasciato ‘al fronte’ migliaia di medici, infermieri e Oss in condizioni pessime. È necessario, invece, aumentare gli organici e aiutare tutto il personale sociosanitario nel fare nel migliore dei modi il proprio lavoro”.

A ciò, si aggiungono poi l’agricoltura, il turismo, la cultura e le energie rinnovabili. “Non siamo contrari – aggiunge il candidato grossetano – a un sistema virtuoso di produzione dell’energia, ma non possiamo distruggere un territorio. La Maremma e l’Amiata sono delle aree che generano ricchezza, roccaforti del biologico, del turismo green e della natura poco antropizzata. È necessario, quindi, batterci per impedire questa corsa selvaggia alla costruzione di enormi impianti eolici o agrivoltaici, promuovendo invece una visione certamente responsabile, ma nel rispetto del paesaggio e del tessuto economico”.

Agresti, infine, torna sul tema del voto utile. “Una strategia – conclude – che non possiamo condividere, dato che il vero voto utile è quello dato agli amministratori che davvero negli anni si sono impegnati per il bene della comunità e del territorio. Il voto non si regala ai partiti che secondo i sondaggi hanno forse più consensi, ma a quelle persone che garantiscono serietà e impegno a vantaggio di tutti”.