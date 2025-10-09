“Officina delle parole”: un weekend dedicato a libri, teatro, laboratori e cultura

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’11 e 12 ottobre Castiglione della Pescaia accoglierà la prima edizione di “Officina delle parole – Libri e teatro”, un weekend interamente dedicato alla cultura, alla lettura e alla creatività, in programma all’Orto dei Frati, nel borgo storico.

La manifestazione propone laboratori per bambini, ragazzi e adulti, reading teatrali e una conferenza d’autore, con momenti di incontro, convivialità e scoperta.

Il programma prevede laboratori creativi a cura di educatori e artisti, attività teatrali ed esperienziali, letture sceniche con Valeria Petri e Lorenzo Robino e una conferenza del filosofo e filologo Igor Sibaldi.

Non mancheranno gli aperitivi gratuiti e occasioni di scambio tra pubblico e artisti.

“Siamo fieri di organizzare e promuovere questo evento che è utile sotto un duplice aspetto – afferma Marco Di Giacopo, referente provinciale di Assoterziario Confesercenti –: il primo perché coinvolge e avvicina la cittadinanza verso le librerie indipendenti, che sono un patrimonio per le nostre città e per la Confesercenti stessa, in quanto presidi di cultura e diffusori di sapere e di conoscenza. Il secondo, per quanto concerne la promozione turistica di un comune come quello di Castiglione della Pescaia, attraverso la destagionalizzazione e l’attivazione di buone pratiche ed iniziative culturalmente di rilievo come questa. Il commercio è in un momento difficile, lo sappiamo tutti: con queste iniziative vogliamo sottolineare l’importanza del commercio di cultura, della vendita dei libri nelle nostre città e del valore aggiunto che portano anche sotto il punto di vista turistico. Un ultimo ringraziamento va ai nostri sponsor, Assicoop ed Enegan, che sostengono sempre Confesercenti nelle sue iniziative durante l’anno”.

“‘Officina delle parole’ è un’iniziativa che mette al centro le librerie indipendenti e il valore culturale del libro come strumento di incontro, crescita e conoscenza – sottolinea Francesco Serino, presidente provinciale del Sil (Sindacato italiano librai e cartolibrai di Confesercenti Grosseto) -. In un momento storico in cui la lettura rischia di essere trascurata, iniziative come questa assumono un significato ancora più profondo: riportano l’attenzione sul ruolo delle librerie come presidi sociali e culturali dei nostri territori, luoghi dove si coltiva il dialogo, la curiosità e il pensiero critico. Eventi come ‘Officina delle parole’ rafforzano il legame tra territorio, cultura e comunità, contribuendo a rendere la lettura un’esperienza condivisa, accessibile e viva. È proprio da questo tipo di progetti che può ripartire un nuovo modo di fare cultura, capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e operatori del settore in un percorso comune di valorizzazione e di crescita collettiva”.

“Officina delle parole – Libri e teatro” è organizzata da Confesercenti Grosseto e dal Sindacato italiano librai e cartolibrai, in collaborazione con l’associazione Chicchi d’Arte e con il contributo del Comune di Castiglione della Pescaia, Assicoop Toscana, Enegan e Cantina Vini di Maremma.

Per informazioni e prenotazioni dei soli laboratori: tel. 0564.22284 o cell. 328-7018383.

Il programma

Sabato 11 ottobre

Ore 16.00 – Laboratori per bambini – “Costruire un libro illeggibile”, a cura di Silvia Scalabrelli, educatrice e artista (dai 6 anni – durata 2 ore circa – contributo di 15 euro, materiali inclusi). “L’arte del Kamishibai”, a cura di Francesca Cenciarini, autrice del libro “Il pescatore di pozzanghere” (Edizioni Artebambini). A seguire: laboratorio “Nella mia pozzanghera immaginaria” (dai 4 anni – durata 1 ora e 30 circa – contributo di 15 euro).

Ore 16.00 – Laboratori per adulti e ragazzi – “Chi sono, quando? Essere sé stessi per essere altri”, laboratorio di teatro ed espressione corporea a cura di Valeria Petri e Lorenzo Robino (Chicchi d’Arte – Teatro) (durata 2 ore circa – contributo di 15 euro). “Cerchio di parola. Un rituale di presenza e consapevolezza”, a cura di Pierparolo Pincelli Bernard (durata 2 ore circa – contributo di 10 euro).

Ore 18.30 – Aperitivo gratuito

Ore 20.00 – Reading teatrale – “Turiste della catastrofe” di Ilaria Gaspari, Tetra Edizioni, con Valeria Petri e Lorenzo Robino.

Domenica 12 ottobre

Ore 17.30 – Aperitivo gratuito.

Ore 18.30 – Conferenza – Igor Sibaldi, filosofo e filologo, interverrà sul tema “Il futuro come simbolo del passato Cos’è il tempo? Un accumulo di passato? Un presente continuo?”.

Ore 20.00 – Reading teatrale – “Trilogia dell’infinito” di Igor Sibaldi, Edizioni Spazio interiore, con Valeria Petri e Lorenzo Robino.