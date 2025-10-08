“Vivi Grosseto street parade”: la musica itinerante invade il centro storico

Grosseto. Continua il felice connubio tra la musica e “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al turismo e alla sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (Pr Fse+ Toscana 2021-2027) che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano.

Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti come, in questo caso, il centro commerciale naturale CentriAmo Grosseto, e pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

La musica itinerante

Dopo il concerto gratuito JamPlay “Il talento suona giovane”, sabato 11 ottobre, dalle 17 alle 20, nel centro storico si terrà “Vivi Grosseto street parade”. Un appuntamento che vede la direzione artistica del Manciano street music festival. Quattro band itineranti, la “Brincadeira”, la “Roaring Emily jazz band”, la “Magicaboola brass band” e la “OverSoul street band”, animeranno le vie del cuore della città.

Due i percorsi che copriranno molte delle vie del centro storico, con partenza da piazza del Popolo e da piazza del Sale per arrivare, intorno alle 19.15m in piazza Dante e dare vita a una jam session piena di energia.

Le band

“Brincandeira”. Una band di percussionisti catalani che porta il giro per il mondo una performance di altissimo livello, composta da ritmi afro-latini e movimenti scatenati, capace di fondere varie influenze musicali in unico stile dal grande impatto anche scenografico.

“Roaring Emily jazz band“. Formazione di origini emiliano-romagnole, con un repertorio musicale legato ai primi decenni del secolo scorso che esalta lo swing e il dixieland. Il sound del jazz di New Orleans è il marchio di fabbrica del gruppo.

“Magicaboola brass band”. Una moderna street band con una formazione composta da fiati e ritmica, come trombe, tromboni, sassofoni e percussioni, che offre uno spettacolo fortemente contaminato dal jazz, il blues, l’etnica, il funk e l’hip hop.

“OverSoul street band”. Un repertorio composto dai brani di James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, Ray Charles, Earth, Wind & Fire e tanti altri. Il gruppo nasce con l’obiettivo di portare per le strade e le piazze delle città uno spettacolo di altissima qualità, con l’esclusiva presenza della voce.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it oppure quello del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it.