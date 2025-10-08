“Le Regioni sono utili?”: il Partito Liberaldemocratico organizza un convegno

Grosseto. “In vista delle prossime elezioni regionali, confermo che il Partito Liberaldemocratico ha deciso fin dal suo primo congresso del 28-29 giugno scorsi di non presentare liste in alcuna regione, in attesa di strutturarsi sul territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Il coordinatore transitorio provinciale di Grosseto Alessandro De Carolis Ginanneschi.

“Naturalmente, ribadito che il diritto di voto va sempre esercitato anche per l’eterno rispetto dovuto a coloro che dettero la vita per consentirci di farlo, ogni iscritto ha piena facoltà di votare per chi voglia auspicabilmente tra i partiti che siano più vicini ai nostri valori e che vogliano rompere il bipopulismo che blocca la nostra democrazia a favore degli estremismi – continua la nota -. Non poi è un caso che proprio sabato 11 ottobre, alle 17, abbiamo organizzato un convegno sul tema ‘Le Regioni sono utili?’, con relatore Oscar Giannino, alla Sala Pegaso della Provincia: incontro al quale tutti i cittadini sono invitati”.