Dalla Maremma in Friuli: si rafforza il gemellaggio tra Santa Fiora e Pozzuolo

Santa Fiora (Grosseto). A venticinque anni dalla firma del gemellaggio, i Comuni di Santa Fiora e Pozzuolo del Friuli (Udine) hanno rinnovato il loro patto di amicizia e collaborazione, nel segno dei comuni valori di solidarietà, lavoro, umanità e dialogo che uniscono le due comunità, legate anche alla figura di Padre Ernesto Balducci, originario di Santa Fiora, e don Pierluigi Di Piazza, fondatore del Centro Balducci di Pozzuolo.

Il 4 ottobre si è tenuto un concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora nella sala del centro Balducci di Zugliano, molto apprezzato dalla popolazione intervenuta.

La cerimonia ufficiale si è tenuta domenica 5 ottobre a Pozzuolo del Friuli, con la presenza delle delegazioni istituzionali dei due Comuni, delle associazioni e di numerosi cittadini.

Un momento di grande valore simbolico e umano, che ha riannodato il filo di un’amicizia nata negli anni ’90 e che nel 2000 portò al gemellaggio, che oggi trova nuovo slancio e significato.

“Questo gemellaggio – ha dichiarato Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – è più di un atto formale: è un ponte di umanità e cultura che unisce due comunità lontane geograficamente, ma vicine nei valori. Riannodare questo legame significa guardare al futuro partendo dai ragazzi, dalle scuole, dalle associazioni, per costruire uno scambio umano oltre che culturale, che porti opportunità di crescita alla nostra comunità di oggi e di domani”.

Sulla stessa linea le parole di Gabriele Bressan, sindaco di Pozzuolo del Friuli: “Il gemellaggio con Santa Fiora rappresenta un’eredità preziosa, che parla di accoglienza, dialogo e collaborazione tra i popoli. Rinnovarlo dopo 25 anni significa riaffermare la volontà di camminare insieme, condividendo esperienze e progetti che coinvolgano i più giovani e rafforzino il tessuto sociale e culturale delle nostre comunità”.

Entrambi i sindaci hanno espresso un sentito ringraziamento agli assessori alla cultura, Serena Balducci e Lavinia Piani, per l’impegno e la sensibilità con cui hanno lavorato all’organizzazione dell’incontro, curando ogni dettaglio e che favoriranno il coinvolgimento delle realtà scolastiche e associative dei due territori.

“Abbiamo in mano un’eredità forte e impegnativa da portare avanti – commenta l’assessore alla cultura di Santa Fiora, Serena Balducci -. Da questo incontro siamo tornati a casa profondamente arricchiti, abbiamo ripristinato un ponte importante che vogliamo rinforzare e sviluppare verso il futuro, a partire dagli insegnamenti acquisiti e con il coinvolgimento sempre maggiore delle rispettive comunità di cittadini”.

L’incontro si è concluso con uno scambio di doni, nel segno dell’amicizia e della speranza di un futuro condiviso.