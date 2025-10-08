Viabilità: al via i lavori per la Strada comunale Monteverro

Home Colline MetallifereViabilità: al via i lavori per la Strada comunale Monteverro
Nei prossimi ci sarà anche un intervento di sistemazione e rifacimento della strada di Selva Nera

Capalbio (Grosseto). Al via i lavori di manutenzione della Strada comunale Monteverro, promossi dall’amministrazione comunale di Capalbio. Le operazioni riguarderanno il rifacimento del manto stradale, lungo quasi 2 chilometri, e la sistemazione dei tratti maggiormente ammalorati.

“Si tratta di un’infrastruttura davvero importante – commenta il vicesindaco Giuseppe Ranieri -. Riconsegniamo ai capalbiesi una strada che collega due vie provinciali, quella di Borgo Carige-Capalbio e la Valmarina. Un’arteria, dunque, di estrema importanza sia per i residenti che per i visitatori”.

L’intervento interesserà, quindi, il tratto che dall’incrocio con la Strada provinciale Capalbio arriva fino al centro di Torre Palazzi. La prossima settimana, inoltre, sarà rinnovata la segnaletica orizzontale.

“Continuano i lavori di messa in sicurezza – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – della viabilità comunale. Un intervento che vede il rifacimento della pavimentazione bituminosa e la regimazione delle acque. La nostra amministrazione continua a lavorare con grande impegno sul tema della sicurezza stradale e sul miglioramento dei collegamenti del territorio”.

Nei prossimi giorni cominceranno le operazioni di sistemazione dei tratti laterali ammalorati della strada di Selva Nera, per circa mezzo chilometro, e il rifacimento dell’asfalto per 200 metri.

Le operazioni hanno un costo totale di circa 200mila euro.

