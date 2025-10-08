Giornata nazionale delle famiglie al museo: ingresso gratuito al Maam

Home Cultura & SpettacoliGiornata nazionale delle famiglie al museo: ingresso gratuito al Maam
Alle 16.30 si terrà inoltre un laboratorio didattico dedicato alla scoperta degli Etruschi

di Redazione
Grosseto. Domenica 12 ottobre, in occasione di Famu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, il Museo archeologico e d’arte della Maremma di Grosseto sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e sarà ad ingresso gratuito.

Alle 16.30 si terrà inoltre un laboratorio didattico dedicato alla scoperta degli Etruschi, rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai recapiti del museo: e-mail accoglienzamaam@gmail.com oppure tel. 0564.488752.

