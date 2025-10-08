Giornata nazionale delle famiglie al museo: ingresso gratuito al Maam

Grosseto. Domenica 12 ottobre, in occasione di Famu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, il Museo archeologico e d’arte della Maremma di Grosseto sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e sarà ad ingresso gratuito.

Alle 16.30 si terrà inoltre un laboratorio didattico dedicato alla scoperta degli Etruschi, rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai recapiti del museo: e-mail accoglienzamaam@gmail.com oppure tel. 0564.488752.