Home GrossetoVerso le regionali, Scaramelli: “Cure palliative un diritto di tutti e non solo nelle fasi terminali”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, Scaramelli: “Cure palliative un diritto di tutti e non solo nelle fasi terminali”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto.Le cure palliative sono un diritto da vivere con dignità e serenità. Sono l’espressione massima che la scienza mette a disposizione dell’uomo per consentire alle persone di ovviare alla sofferenza del dolore. Nell’ultima legislatura, grazie all’approvazione dell’Ordine del Giorno a mia prima firma, e all’inserimento nel Piano sociale e sanitario, le cure palliative sono diventate centrali nelle strategie sanitarie della nostra Regione. Ogni struttura sanitaria, ospedaliera e territoriale si dovrà adeguare alla nuova norma e dotarsi di personale formato. Nel contempo, sarebbe opportuno predisporre percorsi di studio specialistici. Le cure palliative devono accompagnare tutta la vita delle persone e non solo le fasi terminali”. A dirlo è Stefano Scaramelli, capolista di Casa riformista per Eugenio Giani presidente. 

“Nella prossima legislatura mi farò carico – spiega Scaramellidi vigilare e sollecitare le cure palliative nei differenti setting quali domicilio, hospice, Rsa e reparti ospedalieri, affinché siano effettivamente somministrate e proposte. Le cure palliative devono poter essere per tutti i toscani un livello essenziale di assistenza. Ecco perché questi servizi devono essere disposti sul territorio in modo omogeneo e accessibile e attivabili anche tramite medici di medicina generale usufruendo delle competenze degli infermieri di famiglia specializzati in queste cure. La Toscana nella prossima legislatura dovrà essere in grado di assicurare a tutte e tutti queste cure che riconoscono la centralità della vita in quanto tale”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Giornata nazionale delle famiglie al museo: ingresso gratuito...

Amministratore di sostegno: al via il corso di...

Giornata mondiale della salute mentale: servizi e associazioni...

Montieri, Pd a Governo: “Subito misure per rilanciare...

Verso le regionali, Bisconti: “Altro che porchetta e...

“Passaporto dell’arte”, estratti i premi: ecco i vincitori

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: