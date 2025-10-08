Verso le regionali, Scaramelli: “Cure palliative un diritto di tutti e non solo nelle fasi terminali”

Grosseto. “Le cure palliative sono un diritto da vivere con dignità e serenità. Sono l’espressione massima che la scienza mette a disposizione dell’uomo per consentire alle persone di ovviare alla sofferenza del dolore. Nell’ultima legislatura, grazie all’approvazione dell’Ordine del Giorno a mia prima firma, e all’inserimento nel Piano sociale e sanitario, le cure palliative sono diventate centrali nelle strategie sanitarie della nostra Regione. Ogni struttura sanitaria, ospedaliera e territoriale si dovrà adeguare alla nuova norma e dotarsi di personale formato. Nel contempo, sarebbe opportuno predisporre percorsi di studio specialistici. Le cure palliative devono accompagnare tutta la vita delle persone e non solo le fasi terminali”. A dirlo è Stefano Scaramelli, capolista di Casa riformista per Eugenio Giani presidente.

“Nella prossima legislatura mi farò carico – spiega Scaramelli – di vigilare e sollecitare le cure palliative nei differenti setting quali domicilio, hospice, Rsa e reparti ospedalieri, affinché siano effettivamente somministrate e proposte. Le cure palliative devono poter essere per tutti i toscani un livello essenziale di assistenza. Ecco perché questi servizi devono essere disposti sul territorio in modo omogeneo e accessibile e attivabili anche tramite medici di medicina generale usufruendo delle competenze degli infermieri di famiglia specializzati in queste cure. La Toscana nella prossima legislatura dovrà essere in grado di assicurare a tutte e tutti queste cure che riconoscono la centralità della vita in quanto tale”.