Amministratore di sostegno: al via il corso di formazione dell’Asl

Grosseto. Un nuovo percorso formativo dedicato alla figura dell’amministratore di sostegno prenderà il via il prossimo 3 novembre.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento dei servizi sociali della Asl Toscana sud est, è rivolta ai professionisti iscritti ad Albi e Ordini professionali delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, in attuazione delle disposizioni regionali che invitano le aziende sanitarie a promuovere attività di formazione e sensibilizzazione su questo importante istituto di tutela.

L’amministratore di sostegno è una figura chiave nel sistema di protezione delle persone che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano anche temporaneamente nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. La nomina spetta al giudice tutelare, mentre la formazione e la selezione delle persone idonee sono curate dalle aziende sanitarie.

Il corso

Il corso, che prevede la partecipazione di circa 50 professionisti, si articolerà in sette moduli formativi – giuridico, patrimoniale-amministrativo, relazionale, organizzativo e conoscitivo dei servizi, delle prestazioni assistenziali e previdenziali – per un totale di 39 ore complessive. Le lezioni si svolgeranno a distanza, su piattaforma online, con la partecipazione di docenti interni all’Asl e di esperti esterni del settore. L’obiettivo è diffondere e consolidare la conoscenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, contribuendo alla creazione e alla gestione di elenchi di persone qualificate e disponibili ad assumere l’incarico, in un’ottica di tutela e accompagnamento delle persone fragili.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 27 ottobre 2025. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Dipartimento dei servizi sociali della Asl Toscana sud est ai numeri 0577.536910 e 0577.536086 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 16) oppure scrivere a direttoreservizisociali@uslsudest.toscana.it.