Creatività, scoperta e condivisione: tornano i laboratori per bambini al museo e in biblioteca

Follonica (Grosseto). Con l’arrivo dell’autunno, il museo Magma di Follonica e la biblioteca della Ghisa si preparano ad accogliere bambini e famiglie con un nuovo ciclo di laboratori didattici pensati per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli.

Un ricco calendario di appuntamenti, che da accompagnerà i bambini attraverso un viaggio tra letture animate, attività manuali e momenti di riflessione, toccando tematiche importanti e suggestive: dai diritti dell’infanzia alla stagione autunnale, fino alla figura di San Leopoldo, patrono amato della comunità, e all’attesa del .

Il costo dei laboratori al Magma è di 4,00 euro, mentre i laboratori in biblioteca sono gratuiti.

Informazioni e prenotazioni: