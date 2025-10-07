Creatività, scoperta e condivisione: tornano i laboratori per bambini al museo e in biblioteca

Follonica (Grosseto). Con l’arrivo dell’autunno, il museo Magma di Follonica e la biblioteca della Ghisa si preparano ad accogliere bambini e famiglie con un nuovo ciclo di laboratori didattici pensati per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli.
Un ricco calendario di appuntamenti, che da ottobre accompagnerà i bambini attraverso un viaggio tra letture animate, attività manuali e momenti di riflessione, toccando tematiche importanti e suggestive: dai diritti dell’infanzia alla stagione autunnale, fino alla figura di San Leopoldo, patrono amato della comunità, e all’attesa del Natale.
Il costo dei laboratori al Magma è di 4,00 euro, mentre i laboratori in biblioteca sono gratuiti.
Informazioni e prenotazioni:
- Magma: tel. 0566.59027, cell. 338.5376002, e-mail frontoffice@magmafollonica.it, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00;
- Biblioteca della Ghisa: tel. 0566.59246, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.50 e dalle 14.00 alle 19.00 (mercoledì pomeriggio chiuso), sabato dalle 9.15 alle 12.45, e-mail biblioteca@comune.follonica.gr.it