“Matite nel tempo”: laboratorio gratuito per bambini al Parco archeologico

Grosseto. I Parchi archeologici della Maremma informano che sabato 11 ottobre, alle 15.30, in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo (F@Mu 2025) si terrà al Parco archeologico di Roselle il laboratorio didattico gratuito “Matite nel tempo. Disegna il passato di Roselle”, a cura del personale del Ministero della Cultura.

Dopo una passeggiata tra le antiche rovine, i bambini (età consigliata per l’attività dai 7 ai 12 anni) diventano piccoli artisti del passato. Tutti insieme, muniti di matite colorate, dovranno rappresentare quello che hanno visto e immaginato, dando nuova vita ai monumenti di Roselle con la fantasia e i colori.

Per informazioni e prenotazioni: e.mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it, tel. +39.0564.402403 o cell. 331.6194577.