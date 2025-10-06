Lavori di AdF: possibili disagi in quattro comuni

Grosseto. Nella giornata di giovedì 9 ottobre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per un intervento di manutenzione su una condotta della dorsale Fiora in località Poggioferro, nel comune di Scansano.

I lavori

I lavori avranno inizio alle 8 e termineranno, salvo imprevisti, intorno alle 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno. L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello e Grosseto.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

