Home GrossetoPiccoli comuni: il Pd presenta alla Camera il progetto “Case a 1 euro”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Piccoli comuni: il Pd presenta alla Camera il progetto “Case a 1 euro”

L'iniziativa è in programma mercoledì 8 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views
Banner

Grosseto. Si terrà mercoledì 8 ottobre, alle 13, nella sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Case a 1 euro – Il progetto di Montieri per far rinascere i nostri borghi”, un’iniziativa che negli ultimi anni ha permesso di recuperare e valorizzare il panorama edilizio di numerosi piccoli comuni italiani, contrastando lo spopolamento e promuovendo nuova economia locale.

Al centro dell’incontro il progetto promosso negli anni scorsi proprio dal Comune di Montieri, divenuto modello nazionale di rigenerazione urbana e rivitalizzazione dei centri storici grazie a un approccio innovativo che ha saputo coniugare sviluppo sostenibile, turismo di qualità e ritorno di nuovi residenti.

L’esperienza di Montieri ha attirato l’attenzione della stampa nazionale e internazionale, dimostrando che la rigenerazione dei piccoli borghi può rappresentare una reale opportunità di rilancio per i territori interni del paese.

Interverranno alla conferenza stampa: Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio; Marco Sarracino, deputato Dem e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico; Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri, e Paolo Cialli, architetto ed esperto in rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio.

L’incontro sarà moderato da Francesca Ferri, giornalista de “Il Tirreno”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Arrivati i vaccini anti Covid: la campagna va...

Il Ministro Foti in visita a Grosseto: inaugurata...

Ospedale Misericordia: sei nascite in meno di otto...

“Matite nel tempo”: laboratorio gratuito per bambini al...

Lavori di AdF: possibili disagi in quattro comuni

Liste d’attesa, la Uil: “Attività chirurgica del Misericordia...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: