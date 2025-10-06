Piccoli comuni: il Pd presenta alla Camera il progetto “Case a 1 euro”

Grosseto. Si terrà mercoledì 8 ottobre, alle 13, nella sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Case a 1 euro – Il progetto di Montieri per far rinascere i nostri borghi”, un’iniziativa che negli ultimi anni ha permesso di recuperare e valorizzare il panorama edilizio di numerosi piccoli comuni italiani, contrastando lo spopolamento e promuovendo nuova economia locale.

Al centro dell’incontro il progetto promosso negli anni scorsi proprio dal Comune di Montieri, divenuto modello nazionale di rigenerazione urbana e rivitalizzazione dei centri storici grazie a un approccio innovativo che ha saputo coniugare sviluppo sostenibile, turismo di qualità e ritorno di nuovi residenti.

L’esperienza di Montieri ha attirato l’attenzione della stampa nazionale e internazionale, dimostrando che la rigenerazione dei piccoli borghi può rappresentare una reale opportunità di rilancio per i territori interni del paese.

Interverranno alla conferenza stampa: Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio; Marco Sarracino, deputato Dem e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico; Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri, e Paolo Cialli, architetto ed esperto in rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio.

L’incontro sarà moderato da Francesca Ferri, giornalista de “Il Tirreno”.