Bonus centri estivi 2025, al via le domande: come richiedere i contributi

Grosseto. È attivo da oggi l’avviso pubblico del Comune di Grosseto. per l’erogazione del Bonus centri estivi 2025, un contributo economico rivolto alle famiglie con figli tra i 5 e i 14 anni, a sostegno delle spese sostenute per la partecipazione ad attività socio-educative e ricreative nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre 2025.

Il rimborso potrà coprire fino a un massimo del 70% delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi privati con attività di gruppo. Potranno presentare domanda i genitori o tutori dei minori, residenti nel Comune di Grosseto, in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui un valore Isee non superiore a 40mila euro.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online, dal 1° al 31 ottobre, accedendo con Spid o Cie al seguente link: https://servizi-online.comune.grosseto.it/bonusestate

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi ai numeri 0564.488772, 0564.488030 e 0564.488782 o scrivere a dirittoallostudio@comune.grosseto.it.