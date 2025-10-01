Home GrossetoBonus centri estivi 2025, al via le domande: come richiedere i contributi
GrossetoNotizie dagli Enti

Bonus centri estivi 2025, al via le domande: come richiedere i contributi

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. È attivo da oggi l’avviso pubblico del Comune di Grosseto. per l’erogazione del Bonus centri estivi 2025, un contributo economico rivolto alle famiglie con figli tra i 5 e i 14 anni, a sostegno delle spese sostenute per la partecipazione ad attività socio-educative e ricreative nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre 2025.

Il rimborso potrà coprire fino a un massimo del 70% delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi privati con attività di gruppo. Potranno presentare domanda i genitori o tutori dei minori, residenti nel Comune di Grosseto, in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui un valore Isee non superiore a 40mila euro.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online, dal 1° al 31 ottobre, accedendo con Spid o Cie al seguente link: https://servizi-online.comune.grosseto.it/bonusestate

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi ai numeri 0564.488772, 0564.488030 e 0564.488782 o scrivere a dirittoallostudio@comune.grosseto.it.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Al via il corso gratuito di lingua inglese:...

Acquacoltura e controlli: seminario dei veterinari toscani all’ospedale...

“Morning coffee”: l’ufficio Relazioni internazionali incontra le imprese...

“Maremma in Diretta” si fa in 1000: festa...

Vendemmia 2025 in Maremma, la Cia: “Qualità buona,...

Settimana nazionale della Protezione civile: i Vigili del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: