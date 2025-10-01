Home Colline MetallifereAl via il corso gratuito di lingua inglese: aperte le iscrizioni
Al via il corso gratuito di lingua inglese: aperte le iscrizioni

Le lezioni avranno inizio intorno alla metà di novembre 2025

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Massa Marittima, in collaborazione con la Commissione comunale pari opportunità, organizza un corso di lingua inglese gratuito aperto alla cittadinanza.

Le lezioni avranno inizio intorno alla metà di novembre 2025 e si concluderanno nel mese di maggio 2026.

Chi è interessato può fare richiesta inviando una mail all’indirizzo laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it dal 1° al 31 ottobre 2025.

Non serve compilare alcun modulo di iscrizione, basta solo scrivere di essere interessati al corso e lasciare il proprio nominativo e numero di telefono.

