Home CronacaIncidente sull’Aurelia: auto esce di strada e si ribalta su un fianco, due feriti
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Incidente sull’Aurelia: auto esce di strada e si ribalta su un fianco, due feriti

L'incidente è avvenuto questa notte

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 36 views

Grosseto. Incidente stradale nella notte sull’Aurelia.

Alle 1.30, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata sul fianco destro mentre stava percorrendo la corsia nord in prossimità dell’uscita per Rispescia.

Sul posto, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto: i pompieri hanno estratto le due persone presenti all’interno della macchina, un uomo ed una donna, e le hanno consegnate al personale sanitario, che ha provveduto al loro trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Per le operazioni di estrazione è stato necessario tagliare il tetto dell’auto e rimuovere il parabrezza della stessa.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale, è intervenuto anche personale dell’Anas, che ha provveduto al blocco del traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Di Massa: “Lotta dura ai...

Verso le regionali: aperture straordinarie degli uffici elettorale...

Sub colti da malore: trasportati in ospedale con...

Rischi per la salute e apparecchiature estetiche: l’Asl...

Qualità e sicurezza nelle analisi: nuova certificazione Iso...

Promozione della salute: la Asl presenta le proposte...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: