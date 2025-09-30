Incidente sull’Aurelia: auto esce di strada e si ribalta su un fianco, due feriti

Grosseto. Incidente stradale nella notte sull’Aurelia.

Alle 1.30, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata sul fianco destro mentre stava percorrendo la corsia nord in prossimità dell’uscita per Rispescia.

Sul posto, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto: i pompieri hanno estratto le due persone presenti all’interno della macchina, un uomo ed una donna, e le hanno consegnate al personale sanitario, che ha provveduto al loro trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Per le operazioni di estrazione è stato necessario tagliare il tetto dell’auto e rimuovere il parabrezza della stessa.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale, è intervenuto anche personale dell’Anas, che ha provveduto al blocco del traffico per permettere le operazioni di soccorso.