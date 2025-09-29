Edilizia residenziale pubblica, l’opposizione: “Il Comune faccia chiarezza sugli alloggi”

Gavorrano (Grosseto). Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato un’interrogazione consiliare per fare piena luce sulla situazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) nel territorio comunale.

Primo firmatario dell’atto è il consigliere Giacomo Signori, in quota Forza Italia, che, insieme a tutto il gruppo, chiede trasparenza e dati certi su un tema sociale di grande rilievo.

L’interrogazione, rivolta al sindaco Ulivieri, chiede di conoscere quanti alloggi Erp esistono a Gavorrano, quanti siano attualmente occupati e quanti invece liberi, con le relative motivazioni di mancata assegnazione e le tempistiche per la loro effettiva utilizzazione.

Particolare attenzione è riservata alla Legge regionale Toscana n. 2/2019, che disciplina le assegnazioni Erp. L’articolo 7, comma 7, consente ai Comuni, previa informazione alla Giunta regionale, di riservare un’aliquota non superiore al 40% degli alloggi da assegnare annualmente a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa o a peculiari esigenze locali.

L’articolo 14, comma 2, stabilisce che nell’ambito di questa stessa quota del 40% i Comuni possano disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio degli alloggi. Con l’interrogazione, il gruppo vuole sapere quanti alloggi siano stati riservati e quanti risultino realmente occupati, così da verificare come il Comune stia applicando queste disposizioni.

“Con questa interrogazione – dichiara Giacomo Signori – chiediamo un aggiornamento puntuale della situazione Erp del nostro Comune, così da fornire ai cittadini un quadro di trasparenza e dare risposte concrete a chi attende una casa.”

La richiesta ora passa nelle mani di chi guida la macchina amministrativa, che, con il supporto dei competenti uffici, dovrà fornire i dati richiesti e chiarire le modalità con cui vengono gestiti e assegnati gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così da rendere conoscibili a tutti i cittadini tempi, criteri e prospettive della politica abitativa locale.