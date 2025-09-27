Verso le regionali, Angeli: “Vogliamo una scuola di qualità, stop a classi pollaio”

Grosseto. “Mentre il Governo Meloni aumenta le risorse per la scuola privata, alla scuola pubblica toccano solo tagli e provvedimenti ideologici. Valditara riduce gli organici, mentre dovrebbe ridurre il numero di studenti per classe. Ancora oggi molti docenti sono costretti ad insegnare in classi sovraffollate, spesso in violazione delle norme. In questo modo si riduce la qualità dell’insegnamento, si penalizzano gli alunni e le alunne con maggiori difficoltà e si rende impossibile l’attenzione verso i bisogni educativi di ognuno e ognuna”.

Interviene così sull’argomento Luca Angeli, candidato per Avs alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nella circoscrizione di Grosseto, professore nella scuola secondaria di 1° grado da 9 anni.

“Ho sempre amato la scuola, da studente ed ora da insegnante. Per me ha funzionato da ascensore sociale: mio babbo faceva il cavatore, mia mamma la casalinga. Sono diventato ingegnere e poi insegnante. Nonostante il suo progressivo deterioramento (la spesa pubblica in istruzione è scesa in Italia al 4,1% del Pil, contro la media europea del 4,7%), la scuola rimane un presidio di democrazia insostituibile: mi batterò per portare in Regione le istanze tese a migliorare la qualità del sistema scolastico e la voce di chi è stato escluso dalle procedure di reclutamento di Ata e insegnanti. Proprio per questo condivido – continua così il suo intervento Angeli – la proposta di legge presentata in questi giorni da Avs per ridurre a 20 gli alunni e le alunne per classe e per proporre altre misure che vadano a migliorare la didattica”.

I cittadini muniti di Spid o di una carta di identità elettronica possono già firmare la proposta di legge attraverso il sito https://firmereferendum.giustizia.it.

Per confrontarsi su tutti i temi della campagna elettorale e conoscere il candidato Luca Angeli, Avs ha organizzato due banchetti a Massa Marittima: mercoledì 1° ottobre al mercato di Poggio (fino alle 11) e sabato 4 ottobre in piazza Garibaldi (mattina e pomeriggio).