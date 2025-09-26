L’Unione di Comuni vende mezzi e attrezzature usate: come presentare l’offerta

Massa Marittima (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere pone in vendita mediante pubblico incanto alcuni mezzi e attrezzature usate.

Si tratta di: una botte per gasolio da 9.000 litri, un automezzo di marca Mitsubishi modello L200 Pick Up, una terna Jcb modello 3CX, una pinza per tronchi girevole, un carrello marca Ellebi, un motociclo marca Piaggio Liberty 125, una macchina rasaerba a piatto anteriore marca Toro modello Z-Master (Commercial).

Nel sito internet dell’Unione è a disposizione degli interessati il testo completo dell’avviso con informazioni dettagliate di tutti i mezzi e delle attrezzature in vendita e il modello per la presentazione delle istanze e il modulo dell’offerta. Ecco il link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=160&CDOC=274

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all’indirizzo “Unione di Comuni montana Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri n. 4, 58024 Massa Marittima (GR)”, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2025, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o di altro vettore autorizzato, oppure a mano, nel qual caso sarà rilasciata ricevuta, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, che dovrà recare il nominativo e l’indirizzo del mittente e la dicitura “Non aprire, contiene offerta per gara mezzi ed attrezzature dismesse“, contenente l’offerta e la documentazione a corredo redatte secondo le prescrizioni indicate nell’avviso.