“Rito”: lo spettacolo di danza chiude la rassegna “Dune d’Autunno”

Grosseto. Domenica 28 settembre, alle 21.15, al Cinema Onc di Alberese, la rassegna “Dune d’Autunno” chiude in bellezza con il grande coreografo fiorentino Virgilio Sieni che presenta ”Rito”.

In scena i danzatori Jari Boldrini e Maurizio Giunti e la musica di Johann Sebastian Bach eseguita dal vivo dalla violoncellista Naomi Berrill che suona. Lo spettacolo è un allestimento speciale di “Satiri”, pensato appositamente per il Cinema Onc.

“La condizione attuale – dichiara Sieni – ci porta a considerare l’esistente come un’esperienza al bivio tra umano e animale, a scegliere la natura o la brutalità e ci induce a riconsiderare l’amicizia come via di accesso alla natura. Il rito richiede il coinvolgimento di una collettività e la danza si presta a laboratorio della vita, con atteggiamento vigile e divinatorio. I due danzatori dello spettacolo sono contagiati dall’interno, investiti dalla contemplazione rivolta al gesto simile, adiacente, simmetrico. Pescano dal fondo del gesto per inscrivere forme d’intesa e di empatia che si aprono a una disposizione musicale, le danze segnano lo spazio della materia inebriante che parla con il corpo”.

Lo spettacolo

I danzatori sembrano pensare e scrivere la danza che eseguono proprio mentre la eseguono e davvero si tratta di un concedersi affascinante a un’esperienza estetica che non può che essere condivisa profondamente col pubblico. Ad affascinare è, in altre parole, la capacità di questa danza non tanto di raccontare storie, quanto di prendere per mano il pubblico e indurlo a riflettere sulla meravigliosa e insieme tremenda complessità dell’umano.

Con “Dune d’Autunno”, rassegna che segna l’inizio della residenza artistica di Accademia Mutamenti al Cinema Onc di Alberese, si sono volute sperimentare diverse prospettive con cui il pubblico vede lo spettacolo: in “Rito” il pubblico è sul palco e lo spettacolo su tappeto di danza su tutta la superficie del Cinema.

Il progetto “Dune” è realizzato grazie ai contributi del Comune di Grosseto, della Regione Toscana, del Ministero della Cultura, del Parco della Maremma e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla collaborazione di Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina e Fondazione Grosseto Cultura.

Biglietti

Intero 10,00 euro

Ridotto 5,00 euro (soci Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina, Fondazione Grosseto Cultura, under 25 e over 65)

Prevendite

Circuito ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/dune-arti-paesaggi-utopie

Informazioni e prenotazioni

Accademia Mutamenti

tel. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it

Si può seguire l’attività di “Dune” su Facebook, Instagram e sul sito www.dune-utopie.it