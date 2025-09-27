Forza Italia – Azzurro Donna: conclusi gli eventi dedicati alla sanità

Grosseto. Con l’appuntamento di giovedì, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri Onorevole Maria Tripodi, accolto da una partecipazione di circa 400 persone, a testimonianza della forte sensibilità dei cittadini della Maremma verso il tema della salute e la necessità di rafforzare i servizi sanitari territoriali, insieme ai candidati di Forza Italia alle elezioni regionali, si sono ufficialmente conclusi i quattro incontri organizzati da Forza Italia – Azzurro Donna a Campagnatico, Grosseto, Castiglione della Pescaia e Monte Argentario.

“Nel corso delle iniziative sono stati affrontati i quattro pilastri del programma sanitario di Forza Italia – si legge in una nota del partito -:

1. riforma della medicina generale e medicina di prossimità, con il rafforzamento della presenza dei medici di base sul territorio, con più ore nelle Case della Comunità e una maggiore integrazione con i servizi sanitari locali;

2. potenziamento delle risorse e riduzione delle liste d’attesa, con l’incremento del personale (10.000 medici e 20.000 infermieri) e l’ampliamento dei posti letto (50.000–100.000) per ridurre il sovraffollamento e garantire risposte tempestive ai cittadini;

3. supporto alla salute mentale e ai giovani con il progetto ‘Cresco in Salute’, con interventi nelle scuole e nelle comunità per contrastare obesità, sedentarietà, dipendenze digitali e disagio psicologico, con l’obiettivo di ridurre del 20% l’obesità infantile entro cinque anni;

4. accesso equo ai farmaci innovativi e valorizzazione dei giovani medici, con la riduzione dei tempi di accesso ai farmaci innovativi (da oltre 500 a un massimo di 120 giorni) e incentivi per specializzandi e ricercatori per rendere più attrattivo il sistema sanitario”.

Forza Italia – Azzurro Donna esprime “soddisfazione per il successo dell’iniziativa” e rinnova il proprio impegno “nel promuovere proposte concrete, affinché la sanità resti un diritto universale, efficiente e vicino alle persone”.