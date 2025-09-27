Verso le regionali, Lidia Bai: “Le mie proposte per un terzo settore più forte e radicato sul territorio”

Grosseto. Lidia Bai, candidata al Consiglio regionale per il Pd di Grosseto alle elezioni del 12 e 13 ottobre, interviene sul tema del terzo settore e del volontariato.

“Le associazioni e il terzo settore in generale – spiega – sono una ricchezza e un valore per tutta la comunità. In Toscana sono quasi 11mila gli enti del terzo settore e quasi 700 si trovano nella provincia di Grosseto. Un tessuto ricco e variegato che svolge un ruolo importante nella coesione sociale dei territori operando nel soccorso e la sanità, la protezione civile, la formazione e le iniziative socio educative, la cultura e la promozione sociale”.

“Per mantenere viva questa realtà dobbiamo dare loro strumenti concreti per continuare a crescere e a rispondere ai bisogni delle persone tramite sostegni economici e la scelta di salvaguardare e valorizzare il lavoro di queste organizzazioni, riconoscendone il valore sociale. Se eletta, il mio impegno andrà in questa direzione”, conclude Lidia Bai.