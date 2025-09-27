Messa in sicurezza dei ponti e degli attraversamenti: finanziato progetto dell’Unione dei Comuni

Colline del Fiora (Grosseto). Il presidente e la Giunta dell’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora esprimono gratitudine per il finanziamento da parte della Regione Toscana di circa 400mila euro per la messa in sicurezza dei ponti e degli attraversamenti idraulici utili a rendere più sicuro il territorio tra Manciano, Pitigliano e Sorano.

L’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora è destinataria infatti di un finanziamento regionale nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), rivolto a interventi di prevenzione del rischio idrogeologico nei territori montani.

Il progetto

Il progetto riguarda la messa in sicurezza dei ponti e il ripristino/adeguamento degli attraversamenti idraulici presenti lungo le strade pubbliche dei Comuni dell’Unione. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 398.600 euro, così ripartiti: 358.740 euro finanziati con risorse statali assegnate dalla Regione Toscana attraverso il Fosmit 2024 e 39.860 euro quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio dell’Unione.

L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza della viabilità pubblica, riducendo la vulnerabilità delle infrastrutture viarie e migliorando la capacità di risposta del territorio rispetto a eventi meteorici intensi e fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, le opere vedranno la realizzazione di tre importanti interventi: la messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale della “Formica” nel comune di Pitigliano, l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico sulla strada di uso pubblico denominata “Di Rufello” nella frazione di Castell’Ottieri, nel comune di Sorano, e la sostituzione di tre attraversamenti idraulici presenti lungo la strada delle Peschiere a Saturnia e uno lungo la strada del Saragiolo a Montemerano, nel comune di Manciano.