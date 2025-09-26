Verso le regionali, Tenci: “Sulla sanità occorre fare di più, seguire il solco tracciato da Giani”

Castell’Azzara (Grosseto). “La sanità è il cuore della nostra regione e rappresenta il primo diritto che i cittadini si aspettano di vedere garantito. In questi anni il presidente Eugenio Giani ha intrapreso un percorso importante, mettendo al centro la difesa del sistema sanitario pubblico toscano, tra i più avanzati d’Italia. Ma serve fare ancora di più, soprattutto per rispondere ai bisogni delle aree periferiche e interne”.

Con queste parole Tullio Tenci, sindaco di Castell’Azzara e candidato al Consiglio regionale, rilancia la necessità di rafforzare il presidio sanitario in tutti i territori.

“La Toscana ha saputo difendere un modello che mette la persona al centro – prosegue Tenci –, ma non possiamo ignorare le difficoltà che vivono i cittadini delle aree più lontane dai grandi centri, dove i servizi sono più rari e i tempi di attesa rischiano di diventare insostenibili. Serve garantire una copertura sanitaria diffusa, con strutture territoriali più vicine alle persone e capaci di dare risposte tempestive”.

Uno dei nodi più critici è la carenza dei medici di base: “Il medico di famiglia è il primo presidio di salute – sottolinea Tenci –, ma negli ultimi anni molti di loro hanno dovuto farsi carico di un numero sempre più elevato di pazienti e, in particolare nelle zone periferiche, coprire aree territoriali che, seppur geograficamente vicine, risultano logisticamente lontane. Non possiamo accettare che intere comunità restino senza un punto di riferimento. Occorre favorire nuove assunzioni, incentivare la permanenza dei professionisti nelle zone più disagiate e sviluppare forme di collaborazione con le strutture sanitarie locali”.

Per dare concretezza alle proposte, Tenci indica alcune priorità:

“Riorganizzazione dei presidi territoriali, utilizzare al meglio le Case di Comunità e gli ambulatori già esistenti, ampliando gli orari di apertura e mettendo in rete i servizi;

telemedicina e innovazione, investire nelle nuove tecnologie per ridurre gli spostamenti dei pazienti, soprattutto nelle zone montane e interne;

mobilità sanitaria integrata, rafforzare i servizi di trasporto sanitario leggero e i collegamenti con gli ospedali di riferimento;

accordi con le università, creare percorsi di formazione e borse di studio vincolate al servizio nelle aree periferiche, per attrarre giovani medici”.

“Questi interventi – conclude Tenci – possono essere realizzati senza aumentare il gettito fiscale, ma attraverso un uso più efficiente delle risorse già disponibili, la razionalizzazione delle spese e l’accesso mirato ai fondi europei e nazionali dedicati alla sanità territoriale. La sanità pubblica deve restare un pilastro della nostra Regione, e il nostro compito è rafforzarla con fatti concreti e risposte vicine ai cittadini”.