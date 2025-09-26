Al via il Festival degli Appetiti: prima giornata dedicata al fiume Ombrone

Grosseto. Un fiume che riaffiora nella memoria collettiva, un paesaggio che diventa teatro di dialogo, una comunità che riscopre le proprie radici. È questa la visione del Festival degli Appetiti 2025, che inaugura il suo percorso partendo dall’Ombrone, simbolo di rigenerazione e futuro. Lungo le sue rive, il Festival propone dibattiti, passeggiate ed esperienze condivise per restituire al fiume dignità di spazio culturale e comunitario.

L’apertura si terrà domenica 28 settembre a Grosseto, con una giornata interamente dedicata al fiume Ombrone, simbolo di memoria, futuro e rigenerazione delle comunità locali. L’evento, che coincide con la Giornata mondiale dei fiumi, si svolge presso la centrale idroelettrica di San Martino, lungo le sponde dell’Ombrone, e prevede un intenso programma di incontri, dibattiti, esperienze sonore e proiezioni.

Il programma

La mattinata prenderà avvio alle 10 con la presentazione ufficiale del Festival alla presenza di Edoardo Milesi (della Scuola permanente dell’abitare), Federico Vanni (del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud) e dei rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, promotrice del progetto.

A seguire, Michela Signori presenterà l’”Atlante delle Rive”, mentre una tavola rotonda dedicata al futuro dell’Ombrone vedrà confrontarsi Renzo Ricciardi, Andrea Brogioni, Fabio Zappalorti, Valeria Lingua, Maurizio Zaccherotti e Gianni Russo, moderati dal giornalista Emilio Guariglia.

A metà giornata, l’intervento di Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma, offrirà una riflessione sul ruolo dei parchi e dei fiumi nella costruzione di comunità resilienti.

Il programma sarà arricchito da un buffet conviviale lungo il fiume, con prodotti locali offerti da Conad, pensato come momento di incontro e scambio tra pubblico, relatori e comunità.

Il pomeriggio sarà dedicato ad “Ascoltare il fiume”: Gianmarco Serra guiderà la creazione di una mappa sonora dell’Ombrone e il lancio, dalla Maremma, di un “Manifesto per il silenzio”. A seguire, la visita alla centrale di San Martino e un percorso tra terra e acqua con passeggiate lungo le rive, raccolta di suoni, e brevi esperienze in canoa al Berrettino.

La giornata si concluderà alle 18:30 con la proiezione del docufilm “Mar de Molada” di Marco Segato (78’), che racconta storie di comunità in dialogo con l’acqua.

Con questa apertura, il Festival degli Appetiti conferma la sua vocazione a intrecciare arte, paesaggio e spiritualità con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, studiosi e cittadini, restituendo visibilità e centralità a territori e fiumi troppo spesso relegati ai margini.

Per gli architetti che parteciperanno, la giornata prevede il riconoscimento di 6 Crediti formativi professionali (Cfo).

Il programma dettagliato:

10.00 – Presentazione del Festival degli Appetiti 2025

Intervengono: Edoardo Milesi (Scuola permanente dell’abitare), Federico Vanni (Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud), Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;

10.20 – “L’Atlante delle Rive” . Presentazione a cura di Michela Signori . Un progetto triennale di teatro civile che racconta l’Italia attraverso fiumi, rive e opere idrauliche, restituendo consapevolezza del ruolo cruciale delle risorse idriche in tempi di crisi climatica. Il teatro diventa così strumento di partecipazione e di resilienza collettiva;

Un progetto triennale di teatro civile che racconta l’Italia attraverso fiumi, rive e opere idrauliche, restituendo consapevolezza del ruolo cruciale delle risorse idriche in tempi di crisi climatica. Il teatro diventa così strumento di partecipazione e di resilienza collettiva; 11.00 – “Per un Ombrone al futuro”. Proposte, idee, discussione. Con Renzo Ricciardi, direttore del Genio Civile Toscana Sud, che interverrà sul tema “La gestione del fiume Ombrone: strategie e nuove sfide”; Fabio Zappalorti, direttore generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che interverrà sul tema “Ombrone, il nostro fiume: l’attività del Consorzio di Bonifica”; Valeria Lingua, professoressa ordinaria di Urbanistica all Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, referente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per il contratto di fiume, che interverrà sul tema “Il contratto di fiume Ombrone per una visione al futuro condivisa”; Maurizio Zaccherotti, presidente di Asd Terramare e responsabile nazionale di Uisp Acquaviva, che interverrà sul tema “Il contratto di fiume, stato dell’arte sull’Ombrone”; Gianni Russo, di Uisp Acquaviva nazionale, che interverrà sul tema “Il contratto di fiume, esempi virtuosi”, e Andrea Brogioni, direttore di Far Maremma, che interverrà sul tema “Il progetto Ec@Eauvie cofinanziato dall’UE, programma EU Interreg Italia Francia – Marittimo”;

12.00 – Dibattito. Modererà Emilio Guariglia, giornalista.

12.40 – “Il Parco, il fiume”. Intervento di Simone Rusci , presidente del Parco regionale della Maremma.

13.00 – Buffet sul fiume offerto da Conad.

14.30 – “Ascoltare il fiume”. Gianmarco Serra presenterà la sua proposta per la creazione di una mappa sonora dell’Ombrone e di elaborazione di un “Manifesto per il silenzio”;

15.00 – Passeggiata workshop tra terra e acqua. Una passeggiata tra l’idrovora di San Martino e la Steccaia accompagnati da CB6 verso la conoscenza di luoghi e opere idrauliche; con Gianmarco Serra, alla ricerca e raccolta di suoni dell’Ombrone e brevi percorsi in canoa sul fiume con Maurizio Zaccherotti .

18.30 – Proiezione del docufilm “Mar de Molada” di Marco Segato (78’). Nell’autunno del 2024 Marco Paolini ha portato in scena “ Mar de Molada” , uno spettacolo che esplora il legame tra acqua e territorio, attraverso il racconto delle trasformazioni idriche e geologiche nel Veneto. In quattro spettacoli campestri e itineranti, dalla Marmolada all’Adriatico, Marco Paolini intreccia narrazione, scienza e poesia per sensibilizzare sull’urgenza di una gestione sostenibile delle risorse idriche. Il film documentario segue il processo artistico dello spettacolo, mettendo in scena il rapporto tra territorio, teatro e coscienza civile, da sempre al centro del lavoro dell’artista veneto.

Dove: centrale idroelettrica di San Martino

Sulle rive dell’Ombrone, in località San Martino a Grosseto, sorge la centrale idroelettrica / idrovora di San Martino, un’opera che incarna la storia della bonifica, dell’ingegneria idraulica e della produzione energetica locale. Il suo legame con la Steccaia — la diga che devìa le acque dell’Ombrone fin dal 1830 nell’ambito delle opere di bonifica granducali volute da Leopoldo II di Lorena — testimonia un percorso che si snoda tra memoria storica e innovazione tecnica.

L’impianto moderno, rifabbricato e ammodernato dal Consorzio di Bonifica, è stato inaugurato nel 2007, con l’obiettivo di unire gestione idraulica, produzione elettrica e tutela ambientale. La centrale si alimenta grazie al canale diversivo creato originariamente per deviare limo e sedimenti al fine di bonificare la piana, operazione che ha reso possibile il recupero di terre un tempo paludose. Con una produzione annua superiore a 1,5 milioni di kWh testimonia il suo ruolo attuale come infrastruttura vitale per la gestione delle acque dell’Ombrone.

Nel contesto del Festival degli Appetiti, la giornata inaugurale prevede una visita guidata alla centrale di San Martino. Sarà una delle prime occasioni per il pubblico di entrare nei locali tecnici, osservare il funzionamento dell’idrovora, comprendere le modalità con cui le acque vengono deviate, gestite e impiegate non solo per produzione energetica, ma anche per la mitigazione del rischio idraulico. La Steccaia, la diga, il canale diversivo, il ponte Tura e gli argini circostanti emergono come elementi centrali nella storia del rapporto tra uomo, acqua e territorio in Maremma.

Informazioni

Inizio: ore 10.00

Luogo: centrale idroelettrica di San Martino (Via Ponte Tura, Grosseto)

Come arrivare

In auto: da Grosseto (35 chilometri, circa 40 minuti) seguire la SS223 direzione Siena, uscita Paganico, poi indicazioni per Montecucco/Poggi del Sasso.

In treno: la stazione di Grosseto dista circa 7 chilometri dalla centrale; collegamenti taxi e bus urbani in direzione Marina di Grosseto.

In bici: percorrendo la ciclabile lungo il canale diversivo dell’Ombrone (circa 25 minuti dal centro città).

Organizzazione: Comunità monastica di Siloe con Scuola Permanente dell’Abitare

Contributo: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Patrocini: Provincia di Grosseto, Comune di Cinigiano, Comune di Civitella Paganico, Ordine degli architetti della provincia di Grosseto, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Collaborazioni: Atlante delle Rive, La Fabbrica del Mondo, Jolefilm

Sponsor tecnici: Conad, Pastai in Maremma

Ospitalità e pasti: per la giornata inaugurale è previsto un buffet conviviale sul fiume alle ore 13:00 offerto da Conad. Non è necessaria la prenotazione.

Il festival

Il Festival degli Appetiti 2025 torna dal 28 settembre al 4 ottobre con la sua seconda edizione dedicata al tema “Geografie Interiori. Arte e territorio in dialogo”. Dopo il focus sull’“ecologia delle relazioni” della prima edizione, il festival propone quest’anno un percorso che intreccia arte, paesaggio e spiritualità, restituendo centralità alle aree interne e alla Maremma come laboratorio di nuove convivenze. In programma performance, cammini, conferenze e testimonianze di comunità, con la partecipazione di artisti, studiosi e filosofi di rilievo nazionale e internazionale.

Gli organizzatori

Il Festival è ideato e organizzato dalla comunità monastica di Siloe, punto di riferimento per il dialogo tra spiritualità, architettura e arte, in collaborazione con la Scuola permanente dell’abitare, realtà impegnata nella promozione culturale e nella riflessione sul paesaggio e l’abitare contemporaneo.

Il promotore

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, da sempre attenta allo sviluppo culturale e sociale dei territori, sostiene il Festival degli Appetiti 2025 in qualità di promotore e principale ente erogatore delle borse di studio dedicate a giovani architetti e studiosi, favorendo la partecipazione attiva delle nuove generazioni a un progetto culturale di respiro nazionale.