Scuola di musica della banda, aperte le iscrizionI: le lezioni sono gratuite grazie al Comune

Orbetello (Grosseto). Anche quest’anno si aprono le iscrizioni alla scuola di musica del corpo bandistico Città di Orbetello, scuola completamente gratuita grazie al contributo stanziato dal Comune di Orbetello.

La scuola di musica, completamente gratuita, è aperta a tutti senza limite alcuno e avrà nuovamente il supporto del maestro e direttore artistico professor Davide Vallini. Le lezioni continueranno a svolgersi di pomeriggio, dal lunedì al sabato, alla “Casa della Cultura” in via Trasvolatori Atlantici n.28 a Orbetello, nella sede della banda musicale. I modelli di iscrizione sono reperibili nella sede della banda musicale, oppure sulla pagina Facebook “Corpo bandistico Città di Orbetello”.

Gli incontri informativi con il maestro Vallini e gli insegnanti, volti anche alla scelta dello strumento musicale, si terranno il 26 e il 27 settembre dalle 15 alle 18. Per i minorenni l’istanza dovrà essere firmata e consegnata ad entrambi i genitori.

«La musica – dichiara il presidente del corpo bandistico città di Orbetello, Enrico Mattioli – è un linguaggio universale che tocca le corde più profonde della nostra anima, uno strumento potente per esprimere sé stessi e per comprendere meglio il mondo. Che siate principianti o musicisti più esperti, vi invitiamo a tuffarvi in questo fantastico mondo bandistico con curiosità e passione. Suonare in una banda è un’esperienza fondamentale per la crescita musicale e personale, che sviluppa capacità di collaborazione, ascolto reciproco e adattabilità. Richiede di ascoltarsi e interagire con gli altri membri, rispettare i ruoli di ciascuno e lavorare per un obiettivo comune, migliorando la produttività e il morale del gruppo, insegnandoci il valore dell’impegno, della disciplina e della collaborazione, rafforzando lo spirito di appartenenza e crea un legame empatico sincronizzando le onde cerebrali dei musicisti. Oltre a essere un’arte che arricchisce la vita quotidiana, la musica riveste un’importanza particolare anche a scuola, contribuendo allo sviluppo degli individui, sia cognitivo che emotivo, ma anche sociale e culturale».

I corsi sono rivolti a tutte le età e in particolare ai più piccoli per un’introduzione alla musica, intesa come linguaggio in grado di esprimere impressioni, sentimenti, stati d’animo: l’universalità del linguaggio musicale capace di tenere uniti gli esseri umani al di là delle barriere culturali.

«Da sempre – sottolinea l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – sono legata al nostro corpo bandistico quale pilastro fondamentale della cultura musicale di Orbetello che, con entusiasmo e competenza, è la colonna sonora di ogni evento importante. Tanto più sono grata al presidente Mattioli e a tutti i musicisti per tenere viva una realtà che si basa sulla musica e in più ne divulga il potere formativo e associativo, un lavoro che fa di questo gruppo una vera e propria comunità culturale. Per questo, come amministrazione, abbiamo investito con convinzione nella scuola di musica per poter permettere alla nostra banda di continuare a rinnovarsi e, non solo, per dare la possibilità a chiunque desideri di avvicinarsi alla musica e imparare a suonare uno strumento».

«Siamo pronti a ripartire, quindi – conclude Mattioli -, forti di insegnanti qualificati e appassionati, e di un’organizzazione che mira a garantire un’esperienza didattica serena e di alta qualità. Vi accogliamo con le porte aperte e cuori pronti ad ascoltare e a guidare il vostro percorso musicale».