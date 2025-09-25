Sport e volontariato: torna il Quadrangolare della Solidarietà

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 4 ottobre, alle 15.00, a Massa Marittima, nella pista polivalente del Parco di Poggio, si terrà la quarta edizione del Quadrangolare della Solidarietà, un evento che unisce sport, comunità e impegno sociale.

L’iniziativa è promossa dalla Massa Marittima Multiservizi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e vedrà protagoniste quattro associazioni storiche e profondamente radicate nel territorio: Avis, Proloco, Società dei Terzieri massetani e Arciconfraternita di Misericordia.

Sarà un’occasione di festa e condivisione, aperta a tutta la cittadinanza, per rafforzare i legami tra le associazioni e promuovere valori fondamentali come la donazione, il volontariato, la cura del territorio e la memoria storica.

Il Quadrangolare della Solidarietà si conferma così un appuntamento atteso e sentito, capace di valorizzare il tessuto sociale di Massa Marittima e di offrire un esempio concreto di collaborazione e partecipazione attiva.

L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore di questa giornata, un appuntamento che dimostra ancora una volta quanto la comunità di Massa Marittima sappia fare squadra, mettendo insieme sport, volontariato e solidarietà, per il bene di tutti.