Home AttualitàSport e volontariato: torna il Quadrangolare della Solidarietà
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

Sport e volontariato: torna il Quadrangolare della Solidarietà

Sabato 4 ottobre, alle 15, nella pista polivalente del Parco di Poggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 4 ottobre, alle 15.00, a Massa Marittima, nella pista polivalente del Parco di Poggio, si terrà la quarta edizione del Quadrangolare della Solidarietà, un evento che unisce sport, comunità e impegno sociale.

L’iniziativa è promossa dalla Massa Marittima Multiservizi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e vedrà protagoniste quattro associazioni storiche e profondamente radicate nel territorio: Avis, Proloco, Società dei Terzieri massetani e Arciconfraternita di Misericordia.

Sarà un’occasione di festa e condivisione, aperta a tutta la cittadinanza, per rafforzare i legami tra le associazioni e promuovere valori fondamentali come la donazione, il volontariato, la cura del territorio e la memoria storica.

Il Quadrangolare della Solidarietà si conferma così un appuntamento atteso e sentito, capace di valorizzare il tessuto sociale di Massa Marittima e di offrire un esempio concreto di collaborazione e partecipazione attiva.

L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore di questa giornata, un appuntamento che dimostra ancora una volta quanto la comunità di Massa Marittima sappia fare squadra, mettendo insieme sport, volontariato e solidarietà, per il bene di tutti.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Lidia Bai: “Sanità e viabilità...

Al via le lezioni della Scuola di teologia:...

“L’Ordine itinerante”: il consiglio direttivo dell’Ordine dei medici...

Impianti sportivi, Scarlino nel cuore: “Erba alta, terreno...

“Oltre la città”: al via la nona edizione...

Cantina Mitiscollis: il cuore della Maremma genera una...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: