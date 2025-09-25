Home Grosseto“Percorsi di sostenibilità”: Sei Toscana presenta le attività di educazione ambientale per le scuole
GrossetoScuolaScuola Grosseto

“Percorsi di sostenibilità”: Sei Toscana presenta le attività di educazione ambientale per le scuole

L'iniziativa inserita all'interno di "Bright", la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 8 views

Grosseto. L’educazione alla sostenibilità e la formazione sui temi dell’economia circolare tornano protagonisti anche nell’edizione 2025 di “Bright”, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dall’Università degli Studi di Siena.

Come ogni anno, una ricca serie di eventi dedicati alla divulgazione scientifica e culturale animerà non solo la città di Siena, ma anche le sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

L’iniziativa quest’anno è dedicata al “Prendersi cura”, tema che abbraccia tutte le attività che il Gruppo Iren rivolge al territorio toscano, anche e soprattutto attraverso Sei Toscana e Sienambiente, realtà di rilievo nella cura dell’ambiente e del territorio.

Al centro dell’approfondimento saranno i progetti rivolti alle scuole, che saranno presentati domani in un incontro a cui sono invitati studenti, insegnanti e cittadini.

Con l’anno scolastico 2025-26, le attività educative di Sei Toscana e Sienambiente entrano a far parte dell’offerta formativa del Gruppo Iren e sono consultabili anche sul sito EduIren: un lavoro congiunto che vuole arricchire l’offerta didattica verso le scuole del territorio.

L’incontro, dal titolo “Percorsi di sostenibilità”, si terrà alle 18.30 nella Bibliotechina del Santa Maria della Scala a Siena. Sei Toscana sarà presente durante tutto il pomeriggio di venerdì anche in uno spazio all’interno, di fianco all’Alleanza territoriale Carbon Neutrality Siena, per approfondimenti e informazioni.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’iniziativa

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Agresti: ““Sanità e lavoro al...

Cittadella dello Studente: attivato un servizio post scuola...

Economia del mare, la Camera di Commercio: “Settore...

Nuovo carcere, Fratelli d’Italia: “Investiti oltre 11 milioni,...

Crolla il prezzo del grano: gli agricoltori maremmani...

“Genitori 2.0”: un’iniziativa per favorire lo sviluppo psicomotorio...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: