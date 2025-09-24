Home GrossetoVerso le regionali, Minucci: “Codice del commercio ridicolo, modificare articolo per chiudere davvero negozi”
Verso le regionali, Minucci: “Codice del commercio ridicolo, modificare articolo per chiudere davvero negozi”

"L'articolo 113 e successivi del Codice del commercio, che dovrebbe dare strumenti di controllo, oggi si limita a prevedere sospensioni temporanee fino a venti giorni"

di Redazione
Grosseto. Per anni la Regione Toscana ha chiuso gli occhi davanti al fenomeno dei negozi ‘apri e chiudi’, attività improvvisate che durano pochi mesi e che troppo spesso non sono veri esercizi commerciali, ma coperture per situazioni poco chiare e, in alcuni casi, veri problemi di ordine pubblico”.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato di Fratelli d’Italia Grosseto alle elezioni regionali.

“L’articolo 113 e successivi del Codice del commercio, che dovrebbe dare strumenti di controllo, oggi si limita a prevedere sospensioni temporanee fino a venti giorni – spiega Minucci –. Una misura ridicola, che permette a queste attività di riaprire come se nulla fosse, continuando a creare degrado e insicurezza nelle nostre comunità. Io dico basta. La mia proposta è semplice e concreta: introdurre una cauzione regionale obbligatoria per chi apre un esercizio, da restituire solo a chi rispetta regole e obblighi, e dare ai Comuni la possibilità di revocare in modo definitivo le autorizzazioni a chi viola la legge e mette a rischio sicurezza e decoro”.

“Chi lavora con onestà va difeso e sostenuto, ma chi approfitta delle falle normative non può continuare a danneggiare Grosseto e la Toscana – termina Minucci -. Rafforzare l’articolo 113 non è una scelta burocratica: è una battaglia di legalità e rispetto per i cittadini e per gli imprenditori veri”.

