Saturnia Festival: gli ultimi due appuntamenti della ventesima edizione

Il programma dei concerti

Saturnia (Grosseto). Il Saturnia Festival si avvia alla conclusione della sua speciale edizione del ventennale, promossa dal Comune di Manciano, con due eventi musicali a ingresso libero, pensati per coinvolgere il pubblico e celebrare insieme il valore della musica e della cultura nel territorio.

Il programma

Sabato 27 settembre, nella Sala Bartolini di Saturnia, sono previsti due momenti interattivi (alle 10 e alle 15.30) con i maestri e gli strumenti della Filarmonica “Amilcare Ponchielli di Saturnia. Il concerto, dal titolo “I colori dell’autunno. Musiche per la stagione che inizia”, offrirà un’esperienza partecipativa e coinvolgente, adatta a tutte le età.

Domenica 28 settembre, invece, la cornice suggestiva della chiesa dei Poderi di Montemerano ospiterà, alle 18, il concerto di musica classica “Suoni d’autunno”, che chiuderà la rassegna con atmosfere eleganti e raffinate.

