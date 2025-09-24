Home Costa d'argentoConsegnate le borse di studio agli studenti meritevoli: tutti i nomi dei premiati
Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli: tutti i nomi dei premiati

L'amministrazione comunale ha premiato con oltre mille euro nove studenti della scuola media

Capalbio (Grosseto). Prosegue il sostegno dell’amministrazione comunale agli studenti meritevoli della scuola media di Capalbio.

Si è svolta ieri pomeriggio, martedì 23 settembre, nella sala del Consiglio comunale la premiazione dei giovani che hanno brillato durante il percorso scolastico 2024-2025, conseguendo una votazione all’esame finale pari o superiore al 9.

“Rivolgiamo le nostre congratulazioni – ha detto il sindaco Gianfranco Cheliniai nostri studenti meritevoli. Il nostro sostegno mira a sostenerli, a premiarli e soprattutto a incentivarli nel proseguire con questo impegno e con serietà il loro percorso di studi”.

I premiati

Oltre mille euro, dunque, saranno distribuiti a Viola Socciarelli, Denisa Elena Chitu, Sarah Marzaroli, Eva Semprevivo, Filippo Valiserra, David Dolhescu, Federico Francini, Serena Ioana Jugaru e Viola Schiano. Risorse che, erogate sotto forma di “buoni”, potranno essere utilizzate per l’acquisto di materiale didattico, in particolare i libri di testo, alla Tabaccheria Murri, in piazza E. Zucchi a Capalbio, e alla SR di Petti Simone e Rachele, in via Pedemontana a Borgo Carige.

“Sostenere i nostri studenti – ha commentato l’assessore alla scuola, Patrizia Puccini è un modo per favorire il diritto allo studio. Questi ragazzi, nonostante la loro giovane età, hanno dimostrato di essere dei ragazzi con grandi ambizioni, attenti alla loro crescita culturale e pronti a continuare il loro percorso scolastico. Ovviamente, auguriamo loro di proseguire con questi risultati anche nei prossimi anni”.

Al termine della premiazione, la dirigente scolastica Francesca Iovenitti ha consegnato i certificati Cambridge English e Delf (il diploma della lingua francese).

“Esprimo tutta la mia soddisfazione – ha dichiarato Francesca Iovenitti – per i risultati conseguiti dai ragazzi e dalle ragazze della scuola secondaria di Capalbio e per le eccellenze che è riuscita a coltivare. Il mio maggiore ringraziamento va alle docenti, che riescono sempre a fare la differenza e a far emergere talenti e competenze davvero encomiabili. Quest’anno ho presieduto io stessa agli esami conclusivi del primo ciclo, e mi sono resa conto personalmente del grado di preparazione e maturazione dimostrato. Proseguiamo su questa strada, poiché la collaborazione con l’amministrazione comunale, la comunione di intenti e la condivisione delle finalità tra scuola, famiglie e realtà sociale e istituzionale costituiscono il vero valore aggiunto delle nostre realtà scolastiche”.

