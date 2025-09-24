Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli: tutti i nomi dei premiati

Capalbio (Grosseto). Prosegue il sostegno dell’amministrazione comunale agli studenti meritevoli della scuola media di Capalbio.

Si è svolta ieri pomeriggio, martedì 23 settembre, nella sala del Consiglio comunale la premiazione dei giovani che hanno brillato durante il percorso scolastico 2024-2025, conseguendo una votazione all’esame finale pari o superiore al 9.

“Rivolgiamo le nostre congratulazioni – ha detto il sindaco Gianfranco Chelini – ai nostri studenti meritevoli. Il nostro sostegno mira a sostenerli, a premiarli e soprattutto a incentivarli nel proseguire con questo impegno e con serietà il loro percorso di studi”.

I premiati

Oltre mille euro, dunque, saranno distribuiti a Viola Socciarelli, Denisa Elena Chitu, Sarah Marzaroli, Eva Semprevivo, Filippo Valiserra, David Dolhescu, Federico Francini, Serena Ioana Jugaru e Viola Schiano. Risorse che, erogate sotto forma di “buoni”, potranno essere utilizzate per l’acquisto di materiale didattico, in particolare i libri di testo, alla Tabaccheria Murri, in piazza E. Zucchi a Capalbio, e alla SR di Petti Simone e Rachele, in via Pedemontana a Borgo Carige.

“Sostenere i nostri studenti – ha commentato l’assessore alla scuola, Patrizia Puccini – è un modo per favorire il diritto allo studio. Questi ragazzi, nonostante la loro giovane età, hanno dimostrato di essere dei ragazzi con grandi ambizioni, attenti alla loro crescita culturale e pronti a continuare il loro percorso scolastico. Ovviamente, auguriamo loro di proseguire con questi risultati anche nei prossimi anni”.

Al termine della premiazione, la dirigente scolastica Francesca Iovenitti ha consegnato i certificati Cambridge English e Delf (il diploma della lingua francese).

“Esprimo tutta la mia soddisfazione – ha dichiarato Francesca Iovenitti – per i risultati conseguiti dai ragazzi e dalle ragazze della scuola secondaria di Capalbio e per le eccellenze che è riuscita a coltivare. Il mio maggiore ringraziamento va alle docenti, che riescono sempre a fare la differenza e a far emergere talenti e competenze davvero encomiabili. Quest’anno ho presieduto io stessa agli esami conclusivi del primo ciclo, e mi sono resa conto personalmente del grado di preparazione e maturazione dimostrato. Proseguiamo su questa strada, poiché la collaborazione con l’amministrazione comunale, la comunione di intenti e la condivisione delle finalità tra scuola, famiglie e realtà sociale e istituzionale costituiscono il vero valore aggiunto delle nostre realtà scolastiche”.